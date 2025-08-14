El canal del Trasvase queda cortado por una grave rotura en Liétor La canalización reventó cerca del embalse del Talave y la reparación puede durar más de un mes. De momento, los regadíos del Segura tienen reservas para aguantar y los abastecimiento no se ven afectados

Manuel Buitrago Jueves, 14 de agosto 2025, 12:53

Una grave rotura del canal del Trasvase Tajo-Segura a su paso por el municipio de Liétor (Albacete) ha cortado el transporte de agua a través del acueducto. La reparación, a cargo de la Confederación Hidrográfica del Tajo, puede durar más de un mes. Los regadíos de la cuenca del Segura dependientes del Trasvase tienen de momento reservas para aguantar, mientras que los abastecimiento no se ven en principio afectados. El presidente del Sindicato de Regantes (Scrats), Lucas Jiménez, apunta que por ahora disponen de recursos suficientes para terminar la campaña, y hace una llamamiento a la tranquilidad.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, informó de que, como gestor técnico de la explotación de la infraestructura hidráulica Trasvase Tajo- Segura, trabaja en la reparación de esta infraestructura tras la detección de una rotura en el tramo 2, durante el pasado 7 de agosto.

La afección se localiza en un punto del canal a su paso por el término municipal de Liétor (Albacete), en el tramo entre la salida del túnel del Talave y el final del canal en el embalse del mismo nombre, señaló la CHT en nota de prensa. Otras fuentes apuntan a que el canal el Trasvase reventó el pasado 22 de julio, aunque la avería fue detectada el 7 de agosto

Después de la detección inicial, se procedió, como primera medida, al cierre del trasvase, con objeto de vaciar el canal y permitir la inspección minuciosa del tramo afectado, así como la valoración precisa de los daños existentes. Una vez logrado el vaciado del canal en su totalidad, se inició de inmediato el reconocimiento de la parte afectada durante los días 11 y 12 de agosto.

Como resultado de la primera evaluación, se evidencian graves daños por colapso en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan. A la espera de definir, durante los próximos días, el alcance detallado de los trabajos necesarios para recuperar la funcionalidad de la infraestructura se estima, inicialmente, que la duración de estos supere el plazo de un mes, añade la CHT.

Los trasvases de agua, autorizados o por autorizar, que tengan como destino la cuenca del Guadiana, no se encuentran comprometidos por esta circunstancia. Este organismo informará periódicamente del desarrollo de los trabajos de reparación de la infraestructura.

Llamada a la tranquilidad

El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, señala que disponen de reservas suficientes para no preocuparse, y que pueden aguantar un mes con el canal cerrado a la espera de que se ejecuten las obras. «Hay agua suficiente para terminar la campaña. A priori no debe cundir el pánico», indica a LA VERDAD.

El delegado del gobierno en la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Juan Cascales, subraya que en principio la rotura no afecta al suministro de agua a la población. «Los volúmenes que se nos asignan se van trayendo a la cuenca conforme a la planificación que establece la Confederación Hidrográfica del Segura, lo que significa que en nuestro caso los 7,5 hm3 mensuales que se nos hayan asignado puede que hayan sido ya transferidos en este momento o no, pero en cualquier caso dispondríamos de ellos con cargo a reservas existentes y a otras disponibilidades que la propia CHS se encargaría de compensar cuando realizase la transferencia (si aún no lo hubiese hecho). Nuestro caso es más sencillo porque venimos disfrutando de esta transferencia de manera continua y porque el volumen es bajo», explica Cascales.

En su última reunión, la Comisión Central de Explotación del Acueducto, bajo control del Ministerio, dio luz verde a la transferencia de 120 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para los meses de agosto y septiembre. Esta derivación tendrá que esperar a que se repare el canal, así como otros caudales que quedaban pendientes de trasvasar.