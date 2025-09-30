La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El canal del Trasvase, en una imagen de archivo. A. Trives

El Miteco autoriza otro trasvase de 27 hm3, que se suman a 141 pendientes de transportar al Segura

La Comisión de Explotación reunida este martes aprueba el desembalse del Tajo correspondiente a septiembre

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:18

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha dado este martes el visto bueno a un trasvase de 27 hectómetros cúbicos correspondiente al ... mes de septiembre, como estaba previsto, al encontrarse los embalses de cabecera en el Nivel 2. En la misma reunión, se ha recogido en acta que quedan otros 141 hectómetros ya autorizados pendientes de transportar a la cuenca del Segura. De esta forma, los abastecimientos y regadíos dependientes del Trasvase tienen asegurados 168 hectómetros, que será enviados hasta diciembre.

