El Miteco autoriza otro trasvase de 27 hm3, que se suman a 141 pendientes de transportar al Segura

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha dado este martes el visto bueno a un trasvase de 27 hectómetros cúbicos correspondiente al ... mes de septiembre, como estaba previsto, al encontrarse los embalses de cabecera en el Nivel 2. En la misma reunión, se ha recogido en acta que quedan otros 141 hectómetros ya autorizados pendientes de transportar a la cuenca del Segura. De esta forma, los abastecimientos y regadíos dependientes del Trasvase tienen asegurados 168 hectómetros, que será enviados hasta diciembre.

Los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan actualmente 1.391 hectómetros, el 55% de la capacidad total, de los que hay que descontar los 141 pendientes de derivar. Esto hace que el sistema se encuentre en el Nivel 2, que permite trasvases automáticos mensuales de 27 hectómetros por mes. El volumen autorizado y no trasvasado permanece en los embalses de cabecera, y será derivado los próximos meses, una vez que finalice la reparación del acueducto, que sufrió una grave rotura en agosto a su paso por Liétor, en la cabecera de la cuenca del Segura.

Este será uno de los años hidrológicos con mayor volumen de agua trasvasada para abastecimientos y regadíos, hasta alcanzar los 480 hectómetros.

Los 168 hectómetros que se transportarán hasta fin de año no incluyen los desembalses que se autorizarán en octubre, noviembre y diciembre. Si se mantiene el nivel actual, y con las actuales reglas de explotación, serán otros 27 hectómetros por mes.

Pendientes de las nuevas reglas

En este contexto, planean las nuevas reglas de explotación que prepara el Miteco, y que reclaman el Gobierno de Castilla-La Mancha y los municipios ribereños. Ha pasado septiembre y el Ministerio aún no ha movido ficha al respecto. Con independencia de las reglas, el próximo 1 de enero aumentará el caudal ambiental mínimo en el Alto Tajo, que pasará de 7 a 8 metros cúbicos por segundo, lo cual reducirá las reservas trasvasables.