Imagen del nudo de Espinardo, ayer por la tarde. Vicente Vicéns/ AGM

Tranquilidad en las carreteras de la Región de Murcia a la vuelta de las vacaciones

El verano deja en la Comunidad cuatro fallecidos, nueve menos que el año pasado, según los datos de Tráfico

LA VERDAD

Murcia

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:32

Las carreteras de la Comunidad despidieron este domingo la tradicional Operación Retorno de finales de agosto, que marca la vuelta de las vacaciones de un gran número de ciudadanos, con un tráfico más denso de lo habitual pero sin accidentes de gravedad. La tranquilidad fue la nota dominante de la jornada, según confirmaron fuentes de Emergencias.

El asfalto de la Comunidad no registró, en la vuelta de las vacaciones, retenciones de importancia, según los datos recabados por la Dirección General de Tráfico (DGT). En la N-332, que une el litoral regional con la zona de Torrevieja, en Alicante, sí se registraron este domingo varios kilómetros de retenciones.

Ir y venir desde la playa

La jornada de este domingo puso fin a un dispositivo especial de control y vigilancia que la DGT desplegó por las carreteras de la Región ante la previsión de alrededor de 212.500 desplazamientos. A lo largo de estos días se establecieron servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia, que movilizó unos 222 agentes.

La Guardia Civil movilizó hasta 222 agentes para controlar los más de 212.000 desplazamientos previstos para estos días

La vuelta de las vacaciones durante estos días era especialmente delicada porque, tal y como explicó la DGT, coincidían los movimientos de aquellos que regresaban de vacaciones con el propio fin de semana, que también comporta un ir y venir desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos.

Clientes dejan ayer el hotel Entremares, en La Manga. Antonio Gil/ AGM

A nivel nacional, la DGT tenía previstos más de cinco millones de desplazamientos por todo el país. Esta operación pone fin a los cuatro grandes dispositivos desplegados por la DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Región durante el verano. En la Comunidad se han registrado, hasta el 26 de agosto, cuatro fallecimientos en vías interurbanas –un conductor de turismo, dos de motocicleta y una pasajera de turismo–, nueve menos que los contabilizadas en el mismo periodo de 2024. En relación al año pasado disminuye un 1% el número de siniestros con víctimas, un 33% la cifra depersonas fallecidas y un 22% el número de personas hospitalizadas.

