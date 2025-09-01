La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tráfico congestionado este lunes a primera hora a su paso por la A-30 en Murcia. DGT

Septiembre devuelve los atascos a las autovías de la Región de Murcia

La A-7 y la A-30 acumulaban este lunes 8 kilómetros de retenciones desde primera hora de la mañana

I. M.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:38

Las autovías A-30 y A-7, que durante el mes de agosto se libraron de los tradicionales atascos en las horas punta, han recuperado la normalidad con la llegada de septiembre. El mes de la vuelta al cole ha devuelto las retenciones kilométricas en estas carreteras a su paso por la Región de Murcia.

Desde primera hora de este lunes, la A-7 presentó cuatro kilómetros de atascos entre los puntos kilométricos 563 y 567 en sentido Almería. Estos es entre Cabezo de Torres y los centros comerciales.

Además, en la A-30 se dieron desde las 8.00 horas varios puntos con dificultades para la circulación. Entre los kilómetros 135 y 136, a la altura de los centros comerciales y en sentido Cartagena hubo tráfico lento causado por un obstáculo fijo.

Por otra parte, en sentido Albacete y también en la A-30, las colas de vehículos con circulación lenta se extendieron a lo largo de tres kilómetros, entre el 139 y el 136.

Cabe destacar que la Operación Retorno de finales de agosto dejó este domingo un tráfico más denso de lo habitual en las carreteras de la Región, aunque sin accidentes de gravedad.

