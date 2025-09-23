La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Trabajadores del 112 en una imagen de archivo. 112

Los trabajadores del 112 llevan a Europa su lucha contra la gestión externa

Tras más de 25 años de concesiones del servicio a distintas empresas, acuden a Estrasburgo para intentar que la Comunidad asuma el teléfono de emergencias

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:40

Tras un largo recorrido por la Justicia española que les ha llevado a pasar por primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de la Región, ... el Supremo y finalmente el Constitucional, los trabajadores del 112 de la Región llevarán a Europa su reclamación para que el servicio del teléfono de emergencias se preste de forma directa por la Comunidad.

