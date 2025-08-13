Un reguero de publicaciones en redes sociales bajo la lupa: «En Torre Pacheco se ha desatado una guerra»

Son decenas los mensajes vertidos en redes sociales desde diversos perfiles, a raíz de la brutal agresión el pasado 10 de julio al vecino de ... Torre Pacheco Domingo Tomás, que se encuentran ya bajo la lupa de la Fiscalía de la Región en busca de respuesta a dos preguntas que considera pertinentes: si son constitutivos de un presunto delito de odio, como defienden diversas denuncias; y si «pudo existir un acuerdo de voluntades» para la difusión masiva de contenidos, incitando a la persecución de un colectivo por razón de origen.

Para averiguarlo, la fiscal delegada de Delitos de Odio, Elena González, ha pedido a la Guardia Civil que elabore informes «independientes para cada uno de los perfiles denunciados», incluyendo datos como las fechas de las publicaciones, el contexto, la naturaleza y contundencia del lenguaje empleado, si utilizaron estereotipos negativos o estigmatización, y su capacidad para incitar a la comisión de actos de violencia o discriminación.

Además, solicita analizar «factores de polarización concurrentes respecto a los colectivos afectados» y si hay «datos que vinculen al autor o los autores con movimientos extremistas o contrarios a los colectivos a los que dirige sus comentarios». Y la actividad de la Benemérita tendrá que extenderse «al periodo anterior y posterior» a los mensajes denunciados.

Publicaciones tras la agresión Presidente de Vox Región de Murcia José Ángel Antelo «Advertimos de que los españoles se cansaría de seguir pagando esa inmigración ilegal que en muchos casos es la misma que agrede a nuestros ancianos, [...] que viola a nuestras hijas» Concejal de Vox en Murcia Luis Gestoso «Los españoles están hartos de moros [...], hasta los mismísimos de esta gentuza criminal, de estas bandas de moros y okupas que actúan con la complicidad del Gobierno corrupto» Concejal de Vox en Torre Pacheco José Garre «Así infunden el terror en Torre Pacheco los de la religión de la paz [...], los que van a pagar nuestras pensiones y no comen jamón». (Publicación acompañada de un vídeo de otra víctima) Militante de Vox Javier Martínez «Estamos al borde de la guerra civil étnica, y esto sí va de política. Esto debe ser un punto de inflexión, nuestra vida corre peligro si no acabamos con esto ya» Presidente de Vox Santiago Abascal «Abandonamos todos los gobiernos regionales porque el PP y el PSOE [...] se empeñaban en seguir repartiendo la inmigración ilegal por toda España, es decir, la inseguridad y la ruina» Marketing digital de Vox Pablo González Gasca «¿Son ellos?». González Gasca difundía así un mensaje ajeno con fotografías de los supuestos agresores, información que era falsa. El mensaje decía: «Que rulen las caras. Los tenemos». Líder de Desokupa Daniel Esteve «Solo hay una puta solución. Patrullas de vecinos, gente con cojones y, en la mano, palos [...] Patrullas, palos y hospital, esa es la combinación. Y yo diría algo más fuerte» Comunicador Vito Quiles «En Torre Pacheco se ha desatado una guerra. Hay heridos, españoles por el suelo, pedradas, machetazos [...]. Si el Gobierno no actúa, tendrá que acudir todo el pueblo español a defenderse» Asesor de Vox Bertrand Ndongo «Torre Pacheco, fuerza y honor. La basura que puede acabar violando a tu hija hay que sacarla del barrio a puñetazos limpios» Líder de Se Acabó la Fiesta Alvise Pérez «Magrebíes se acercan a la concentración [...] para mofarse e insultar a los vecinos y acaban protegidos por la Policía». (Junto al vídeo de la paliza de ultras a un menor árabe de 16 años)

Contenidos a estudio

Lo cierto es que las cuentas recogidas en las denuncias presentadas por PSOE, IU-Verdes, Podemos, el Partido Comunista y la Asociación Acción contra el Odio, contienen múltiples mensajes de esas fechas con menciones a la «invasión migratoria» y su supuesta vinculación con la criminalidad, que difunden informaciones falsas o llamamientos a la movilización de los ciudadanos «para defenderse», que ahora serán cuidadosamente inventariados.

Los primeros mensajes vertidos en esos días en los que el Ministerio Público encontró indicios de un presunto delito de odio fueron los lanzados por el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, para lo que abrió una investigación el 16 de julio por su comparecencia ante los medios en Torre Pacheco el día 12. Una intervención difundida después en un vídeo que todavía mantiene como publicación destacada en su perfil de la red social X: «No va a quedar ni uno», dijo en referencia a los inmigrantes en situación irregular, para a continuación hablar de la realización de «un juego macabro» consistente en «pegar palizas -a los ancianos españoles- y grabarlas en redes sociales para distribuirlas entre los magrebíes».

Antelo aseguró, además, que su partido ya había lanzado la advertencia «de que los españoles se iban a cansar de seguir pagando esa inmigración ilegal que, en muchos casos, es la misma que agrede a nuestros ancianos en las calles, que agrede a los homosexuales, que viola a nuestras hijas».

La segunda investigación de la Fiscalía aborda a un nutrido grupo que incluye a otros miembros de Vox, así como a Alvise Pérez, Daniel Esteve y Vito Quiles, entre otros.

«Hartos de moros»

Entre esos integrantes del partido de Abascal investigados está el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, que cuenta con múltiples publicaciones sobre los hechos. En una de ellas, achacaba la inseguridad en Torre Pacheco a «los criminales que nos han importado 'PPPSOE'». «¡Los españoles están hartos de moros!», escribió en un mensaje donde defendía que «solo Vox es la garantía de una inmediata y masiva deportación» para «devolver la paz a nuestras calles».

José Garre, concejal del partido en Torre Pacheco, es otro de los nombres a los que la Guardia Civil tendrá que dedicar un informe individualizado. Y lo primero que encontrarán los agentes en su cuenta de X, del mismo 10 de julio en que se produjo la agresión, es el vídeo de un hombre ensangrentado. «Así infunden el terror en Torre Pacheco los de la religión de paz», apuntó. Sin embargo, ni el vídeo se grabó en Torre Pacheco, ni la persona que aparece en él es Domingo Tomás, lo que no fue óbice para que el mensaje superara las 300.000 visualizaciones.

Palos y hospital

Sin embargo, algunas de las manifestaciones más contundentes llegaron desde los perfiles más mediáticos de la esfera ultra. Daniel Esteve, líder de Desokupa, publicó aquel día un vídeo en YouTube en el que explicaba a sus seguidores que solo había «una puta solución»: «Patrullas, palos y hospital», señaló antes de añadir: «Y yo diría algo más fuerte».

Vito Quiles llamaba el día 12 a la acción del «pueblo español» para «defenderse», describiendo Torre Pacheco como el escenario de «una guerra» con «heridos, españoles por el suelo, pedradas y machetazos», y justificaba así lo que pasaba en las calles: «Cuando el Estado no protege a su pueblo, son los españoles, con sus medios, los que tienen que hacerlo solos». Bertrand Ndongo defendía la necesidad de sacar «a puñetazos limpios» a «la basura que puede acabar violando a tu hija», y el listado al que se enfrenta la Benemérita sigue con perfiles como el de Javier Martínez, representante de Vox Jóvenes Murcia, o el responsable de marketing digital de Vox, Pablo González.

Y queda por ver si llega una tercera investigación sobre el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, denunciado por un vídeo donde equiparaba el traslado de migrantes irregulares con el reparto de «inseguridad y ruina». Aunque, en su caso, será la Fiscalía del Supremo la que decida, dada su condición de aforado como diputado.