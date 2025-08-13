La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un reguero de publicaciones en redes sociales bajo la lupa: «En Torre Pacheco se ha desatado una guerra»

La Fiscalía encarga informes sobre los perfiles en internet denunciados por presuntos delitos de odio tras la agresión al vecino Domingo Tomás

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:19

Son decenas los mensajes vertidos en redes sociales desde diversos perfiles, a raíz de la brutal agresión el pasado 10 de julio al vecino de ... Torre Pacheco Domingo Tomás, que se encuentran ya bajo la lupa de la Fiscalía de la Región en busca de respuesta a dos preguntas que considera pertinentes: si son constitutivos de un presunto delito de odio, como defienden diversas denuncias; y si «pudo existir un acuerdo de voluntades» para la difusión masiva de contenidos, incitando a la persecución de un colectivo por razón de origen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  2. 2 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4

    Las fiestas náuticas vuelven a despertar las críticas de los vecinos del Mar Menor
  5. 5

    Tomás Olivo compra Infinity en Valencia, el mayor centro comercial en desarrollo, por unos 60 millones de euros
  6. 6 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  7. 7 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia
  8. 8 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  9. 9

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  10. 10 Quejas vecinales por peleas y supuesto tráfico de drogas junto a un salón de apuestas de San Javier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un reguero de publicaciones en redes sociales bajo la lupa: «En Torre Pacheco se ha desatado una guerra»

Un reguero de publicaciones en redes sociales bajo la lupa: «En Torre Pacheco se ha desatado una guerra»