La Fiscalía investiga si cargos de Vox, Vito Quiles, Alvise y Dani de Desokupa coordinaron mensajes de odio sobre Torre Pacheco

A la izquierda, Dani de Desokupa y Vito Quiles, en Torre Pacheco. A la derecha, Antelo y Abascal.

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:50

La fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía de Área de Cartagena, Elena González, dictó la pasada semana una ampliación del decreto de diligencias en el que ordena a la Guardia Civil que compruebe si cargos de Vox, entre otros investigados, coordinaron sus mensajes en redes sociales con 'streamers' de perfil racista para promover el odio en los ataques de Torre Pacheco. La Fiscalía lleva a cabo esta actuación tras las denuncias presentadas por PSOE, IU y Podemos.

El Ministerio Público pide que se «determine si pudo existir un previo acuerdo de voluntades entre todos o algunos de los perfiles investigados para la comisión del delito, difundiendo de manera masiva contenidos que incitaban al odio y la persecución de un colectivo por motivo discriminatorio (origen nacional y / u origen racial), a efectos de determinar la competencia territorial».

Nos han robado las fronteras, la paz y la prosperidad.

¡DEPORTACIONES Y DIMISIONES YA! pic.twitter.com/tA7ewgv8fT — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 12, 2025

Nos salimos de los gobiernos por el reparto de ilegales. Y demostramos que teníamos razón.



No seremos cómplices de la violencia importada promovida y tolerada por PP y PSOE.



📢 ¡Es hora de RECUPERAR LA PAZ y LA SEGURIDAD en nuestros barrios! #TorrePacheco pic.twitter.com/UfzqhBqG5Y — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) July 12, 2025

Entre los investigados, están el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo; el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso; el edil del partido en Torre Pacheco, José Garre; el representante de Vox Jóvenes en Murcia, Javier Martínez, el encargado del marketing digital de Vox, Pablo González; la organización Revuelta (vinculada a Vox), el líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez; el líder de Desokupa, Daniel Estévez; los agitadores Bertrand Ndongo, Arturo Villa y Javier Villamor; o EDA TV (el canal que dirige el periodista Javier Negre).

En Torre Pacheco se ha desatado una guerra. Hay heridos, españoles por el suelo, pedradas, machetazos, sangre, golpes, agresiones.



Si el Gobierno no actúa, tendrá que acudir todo el pueblo español a defenderse. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 12, 2025

Si la Guardia Civil determina que hay indicios de un acuerdo de voluntades, toda la investigación se acumulará en un único juzgado, que podría ser el de San Javier. La Fiscalía General del Estado, por su parte, investigará los mensajes del presidente de Vox, Santiago Abascal, por estar aforado, según anunció este lunes Podemos.