Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles La Delegación argumenta que «no ha sido solicitada oficialmente por los cauces establecidos y podría incurrir en un delito de odio»

El nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha ordenado a la Guardia Civil que impida la concentración convocada este miércoles por Vox frente al centro de menores de Santa Cruz. Lucas advirtió que esta convocatoria «es ilegal» y dictaminó las instrucciones oportunas para que impida su celebración.

Según asegura la Delegación, la convocatoria, que se ha difundido por redes sociales, «no ha sido solicitada oficialmente por los cauces establecidos y, por lo tanto, es ilegal y podría incurrir en un delito de odio».

Vox había realizado una convocatoria pública a los medios de comunicación ante este centro, anunciando que iban a acudir tanto el portavoz nacional del partido en materia de inmigración y seguridad, Samuel Vázquez, como diputados regionales y concejales del municipio de Murcia. De hecho, el portavoz en el Ayuntamiento de Murcia de Vox, Luis Gestoso, realizó un llamamiento a través de sus redes sociales en el que instaba a acudir «a despedir a los menas de Santa Cruz», en referencia a los niños que residen en este lugar, entre los que se encuentran tanto menores de otras nacionalidades como españoles.

El delegado manifestó la obligación de proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio de interés superior del menor.

La Delegación del Gobierno recuerda que el ejercicio del derecho de reunión no ampara una concentración que suponga hostigamiento o señalamiento de colectivos vulnerables o aquellas que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas.