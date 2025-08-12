La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra Los trabajadores subieron a TikTok un vídeo que muestra el ingenio con el que enfrentan las altas temperaturas del verano

María Ramírez Martes, 12 de agosto 2025, 10:52 Compartir

El verano no siempre es sinónimo de playa y piscina. Aunque los meses estivales invitan al descanso y a darse un buen chapuzón, no todos tienen la suerte de poder hacerlo. A veces, toca tirar de ingenio para combatir el calor, como el ventilador viral para el cuello o refrescar la cama metiendo las sábanas en la nevera antes de dormir. Lo cierto es que hay fórmulas para mitigar las altas temperaturas sin utilizar el aire acondicionado, lo que permite a su vez ahorrar en la factura de la luz.

Hay pequeños gestos cotidianos que pueden marcar la diferencia cuando el termómetro no da tregua. Una de las opciones que sirve a su vez como pasatiempos es preparar helados caseros, que pueden ser una alternativa deliciosa y saludable para sobrellevar los días más calurosos. Tampoco hay que olvidar las guerras de globos de agua o el clásico 'manguerazo', que siguen siendo planes infalibles para divertirse en familia o con amigos. Sin embargo, no todos recurren a los trucos ya inventados durante el verano. Algunos optan por soluciones tan creativas como inimaginables.

La piscina improvisada de unos murcianos

Resulta indudable que la Región de Murcia sabe lo que es enfrentarse a temperaturas extremas. Por esa misma razón, sus residentes han desarrollado recursos de lo más originales para sobrellevar el calor con buena cara. Un ejemplo de ello es una reciente escena protagonizada por unos albañiles murcianos, que han subido a TikTok (@manolito6899) un método muy curioso para refrescarse mientras trabajan al aire libre.

Estos empleados optaron por crear una piscina improvisada en plena obra utilizando únicamente una máquina con la que realizan la construcción: una cargadora compacta. El vídeo, que ya tiene más de 36.000 visualizaciones, muestra cómo han llenado la parte de la cuchara con agua fría mediante una manguera. De este modo, convirtieron esta parte de la máquina en un pequeño estanque para sumergirse durante sus descansos. Un curioso método que ha provocado la risa de numerosos usuarios, quienes han elogiado tanto la creatividad como la actitud positiva de estos trabajadores ante el calor.