El truco de un arquitecto para enfriar tu casa en verano sin necesidad de aire acondicionado: «Cada grado cuenta» Esta es una alternativa para aquellos que no cuentan con este aparato o que no pueden permitírselo en su factura de la luz

Ana de Dios Sábado, 28 de junio 2025, 20:01 Comenta Compartir

El calor ya se ha hecho notar, y con él llega también el momento de preparar nuestro hogar para soportar las altas temperaturas que se registrarán a partir de ahora. Uno de los dispositivos más utilizados, y también más efectivos, es el aire acondicionado, aunque muchos optan por no utilizarlo debido al notable aumento que puede suponer en la factura de la luz. En estos casos, existen algunos consejos útiles para configurarlo de forma que su uso no encarezca demasiado el consumo energético.

Por ejemplo, está el modo FAN, cuya función es mover el aire. Es decir, el ventilador interno del aire acondicionado ayuda a distribuir el aire a lo largo de la estancia, proporcionando una circulación constante. Cuando se activa esta opción, el compresor se detiene y solo sigue funcionando el ventilador, lo que permite refrescar el ambiente sin modificar la temperatura ni incrementar significativamente el consumo eléctrico. En el mando a distancia del aparato, esta función suele estar representada con un símbolo de aspas o ventilador. Si no encuentras un botón con la etiqueta «modo FAN», busca dicho icono.

Ahora bien, si no quieres enchufar el aire acondicionado, o simplemente no dispones de uno, también existen otras formas de refrescar tu casa de forma sencilla y económica. Leonardo Rogel, un arquitecto con 1,4 millones de seguidores en TikTok, comparte frecuentemente consejos relacionados con este tema. En uno de sus vídeos explica cómo reducir el calor en casa con un dispositivo que casi todos tenemos: un ventilador.

«Hablemos sobre cómo puedes refrescar tu cuarto», dice el arquitecto y divulgador al comienzo del vídeo, explicando que el ventilador «solo remueve el aire, pero no hace descender su temperatura». Por eso, señala que es posible aplicar algunos «trucos» para lograr que el aire que mueve este aparato sea más fresco y agradable.

Cómo enfriar el aire solo con un ventilador

El primer paso, según Rogel, es «humidificar el ambiente». Para ello, propone dos opciones: una es pulverizar agua en el aire, aunque reconoce que «no es la opción más eficaz»; la otra , más efectiva, consiste en «mojar una toalla y colocarla en la parte trasera del ventilador», asegurándonos de que no interfiera con el movimiento de las aspas.

«El agua, al evaporarse, enfriará el aire alrededor de la toalla. Después, ese aire será succionado por el ventilador y empujado hacia ti», explica Rogel, detallando cómo funciona este truco casero para refrescar el ambiente.

Además, comparte otro consejo útil, especialmente válido durante la noche: «colocar el ventilador en el alféizar de la ventana, de modo que pueda atrapar el aire fresco del exterior e introducirlo dentro de la estancia». Eso sí, advierte que es importante tener un enchufe cerca y sujetar bien el aparato para evitar accidentes.

Por último, reconoce que «esto no es un aire acondicionado», pero insiste en que es una opción válida para quienes no disponen de uno o no pueden asumir el gasto extra que implica su uso.