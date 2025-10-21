La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sofía junto a su padre, Juan Antonio López, este lunes en su domicilio de Murcia. Vicente Vicéns / agm

Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia

Los investigadores detectan una alteración en el gen PRMT9 que explica la discapacidad intelectual que padece esta adolescente murciana

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Martes, 21 de octubre 2025, 01:29

Comenta

Los padres de Sofía llevaban 19 años esperando respuestas sobre la discapacidad intelectual y el retraso global en el desarrollo que sufre su hija desde ... el nacimiento. Los médicos sospechaban de un origen genético, pero ninguna prueba había conseguido desenmascarar la alteración que está detrás de esta enfermedad rara sin nombre. Hasta ahora. En la segunda semana de octubre, 120 genetistas, analistas y bioinformáticos se encerraron en el Auditorio Regional de Murcia convocados por la Red Únicas, un programa coordinado por el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona que busca mejorar la atención a los pacientes con enfermedades raras en toda España. Durante 48 horas, este ejército de científicos analizó los millones datos obtenidos en los estudios genómicos realizados tanto a Sofía como a otros once pacientes afectados por enfermedades de origen genético desconocido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  2. 2

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  3. 3 El Mar Menor entra en situación de anoxia en la zona sur y el Instituto Español de Oceanografía teme otra «mortalidad» de peces
  4. 4

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  5. 5 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  6. 6 Encuesta: ¿Qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia?
  7. 7

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  8. 8 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  9. 9

    Arribas urge a Moreno a cerrar de una vez la venta del Cartagena
  10. 10

    Los ayuntamientos del Mar Menor afectados por la dana barajan que el agua potable no llegue hasta el jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia

Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia