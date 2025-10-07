La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sofía junto a su hermano Jaime y sus padres, Juan Antonio López y Paqui García, en una excursión familiar. Cedida

Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes

Genetistas, analistas y bioinformáticos tratan de hallar el origen de las enfermedades raras que padecen 12 niños y adolescentes de España y Latinoamérica

Javier Pérez Parra

Martes, 7 de octubre 2025, 01:06

Sofía no había cumplido todavía un año de edad cuando sus padres se dieron cuenta de que algo no iba bien. Le costaba mantenerse erguida, ... y parecía presentar cierto retraso. Pero las alarmas se activaron sobre todo cuando sufrió una crisis repentina. «Se puso cianótica y perdió la conciencia. Tuvimos que llevarla corriendo a Urgencias», relata su padre, Juan Antonio López, ingeniero industrial en Estrella de Levante. Han pasado 18 años desde entonces, y durante todo este tiempo la familia y los médicos que la tratan han buscado sin éxito un diagnóstico que explique su retraso cognitivo y psicomotor. Ante la sospecha de una causa genética, a Sofía se le han hecho todos lo estudios disponibles a día de hoy, incluida una secuenciación de su genoma completo. En algún lugar de su ADN está la clave, pero sigue oculta.

