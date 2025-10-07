La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Gabriel, con su madre y con el panel de expertos que ha diagnosticado su enfermedad, este martes en el Auditorio Regional. SJD

El maratón científico de Murcia consigue respuestas: César ya tiene el diagnóstico de su enfermedad rara tras 16 años de espera

Los 120 expertos reunidos en el II Hackathon Iberoamericano han encontrado la causa genética en tres de los doce casos que analizan desde el lunes

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Martes, 7 de octubre 2025, 20:28

Comenta

Reina Flores, la madre de César, llevaba 16 años asistiendo impotente al proceso neurodegenerativo que sufre su hijo desde que nació, sin conocer el por ... qué de este proceso. Hasta este martes. Un equipo de 120 expertos reunidos en Murcia en el II Hackathon Iberoamericano de enfermedades raras no diagnosticadas ha encontrado por fin respuesta tras analizar los resultados de los complejos estudios genéticos que se le habían ido realizando a César a lo largo de los últimos años. Ahora, su genetista de La Arrixaca, María Ballesta, ya conoce cuál es la alteración genética que está detrás de la enfermedad rara que sufre el adolescente. «Es importante, porque podremos comparar con otros pacientes a nivel mundial y ver el pronóstico», explicaba este martes.

