Una playa con bandera verde, en una foto de archivo. Pablo Sánchez / AGM

La semana comienza con bandera verde en todas las playas de la Región de Murcia

Según informa el 112, la totalidad de las zonas de costa serán aptas para el baño

LA VERDAD

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:09

Según informa el servicio de seguridad y emergencias del 112 de la Región de Murcia, las playas de Águilas, Cartagena, La Unión, Lorca, Los Álcázares, Mazarrón, San javier y San Pedro del Pinatar amanecen esta semana sin ningún riesgo para el baño. Es decir, en todas las playas de la Región ondeará la bandera verde este lunes.

Se debe prestar atención al color de las banderas. Estas banderas indican la situación del baño y pueden cambiar en cualquier momento. También, hay que atender a las indicaciones de los socorristas para un baño seguro.

