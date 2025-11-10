San Pedro del Pinatar exige a la CHS que construya con urgencia la zona de retención para evitar riadas

LA VERDAD Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar se ha unido para exigir a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) «la ejecución inmediata del proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) en las cabeceras de las ramblas vertientes», para reducir el riesgo de inundaciones en el municipio al retener grandes volúmenes de agua antes de su llegada al casco urbano. La corporación (formada por PP, Vox, PSOE y Agrupación Independiente San Pedro del Pinatar) apoyó por unanimidad una moción del Partido Popular, formación del alcalde, Pedro Javier Sánchez.

Los efectos de la dana 'Alice' en octubre y la necesidad de proteger el municipio ante episodios de lluvias torrenciales centraron gran parte de la sesión plenaria. En ella, el regidor destacó la «reivindicación» compartida de «la solución definitiva a las inundaciones en San Pedro del Pinatar».

«Durante la dana 'Alice' los vecinos volvieron a sentirse desprotegidos, al comprobar cómo una gran avenida de agua volvía a dividir el pueblo en dos y anegar calles de la localidad cuando ya había dejado de llover. Esto evidenció de nuevo que el principal riesgo para el municipio es el agua que cae por encima de la autovía». La Confederación espera licitar las obras como máximo en el año 2027.