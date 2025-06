Salud intensificará en la Región de Murcia el rastreo de mosquitos en busca de fiebre del Nilo y dengue

El progresivo aumento de las temperaturas ha convertido a la Región de Murcia, como al resto del litoral mediterráneo, Andalucía y otras zonas de ... España, en un hábitat cada vez más apetecible para mosquitos que potencialmente pueden transmitir enfermedades. El mosquito tigre o 'aedes albopictus' se ha extendido ya a todos los municipios de la Región, y en 2018 estuvo detrás del primer brote de dengue autóctono registrado en España.

Desde entonces no se han vuelto a registrar casos autóctonos en la comunidad, aunque sí en otras autonomías. El año pasado se produjo un brote con ocho afectados en Tarragona.

También se ha convertido en una amenaza la fiebre del Nilo, una enfermedad transmitida por el mosquito común (cúlex pipiens) que ha hecho estragos sobre todo en Andalucía oriental. El verano pasado se contabilizaron 157 casos repartidos entre Andalucía (la mayoría), Extremadura y Castilla-La Mancha. En la Región de Murcia no se ha registrado de momento ningún diagnóstico de fiebre del Nilo, una enfermedad que suele pasar desapercibida porque la mayor parte de las veces cursa de manera asintomática. Sin embargo, en un 1% de los casos se complica con encefalitis o meningoencefalitis. El año pasado murieron 20 personas, la mayoría de edad avanzada o con problemas de inmunosupresión.

Todo esto obliga a la Región de Murcia a estar alerta. Desde hace varios años, la Consejería de Salud y la Universidad de Murcia colaboran en un programa de rastreo de patógenos: se trata de capturar mosquitos para realizar pruebas PCR, en busca no solo de de dengue o fiebre del Nilo, sino también de zika o chikungunya. Pero este plan se ha desarrollado hasta ahora con medios limitados. La Consejería de Salud quiere ahora intensificar la vigilancia para cumplir además con el Plan Nacional de prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores. Para ello ha licitado dos contratos: uno, dotado de 72.000 euros, para la «vigilancia entomológica pasiva» en todos los municipios para mosquito tigre y cúlex, entre el 1 de junio y el 15 de octubre.

Una segunda licitación, de 260.159 euros, permitirá la contratación de servicios especializados en diagnósticos microbiológicos de patógenos no solo en mosquitos, sino también en garrapatas, que pueden transmitir el virus de Crimea Congo o la enfermedad de Lyme, y en flebotomos, insectos potencialmente transmisores de leishmaniasis y flebovirus. El objetivo es procesar unas 1.600 muestras en los dos próximos años.

Salud destaca que «los datos servirán para localizar y controlar nuevos peligros, monitorizar la evolución de los patógenos más importantes vehiculados por vectores existentes en la Región y completar los mapas de localización» de las poblaciones de mosquitos, garrapatas u otros vectores.

Virus Usutu en Cartagena y Mazarrón

La monitorización realizada en los últimos años no ha detectado rastro de dengue, zika, chikungunya o fiebre del Nilo en mosquitos de la Región. «Nos quedan algunas muestras de 2024 por procesar, pero por ahora no hay ningún positivo», confirma Francisco Collantes, profesor del departamento de Zoología de la UMU. En 2023, las pruebas sí permitieron detectar la circulación del virus Usutu en mosquito común en Cartagena y Mazarrón. Se trata de un patógeno similar al que provoca fiebre del Nilo, pero con un riesgo mucho menor para la salud pública. No se han registrado casos en humanos.