El número de afectados por el brote de dengue en la Región se eleva ya a cinco Cartel informativo sobre el mosquito tigre en el cementerio de Nuestro Padre Jesús, en Murcia. / Juan Carlos Caval / AGM Salud confirma dos nuevos casos en Cabezo de Torres, aunque la investigación apunta a que la transmisión pudo producirse en Ribera de Molina JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Sábado, 3 noviembre 2018, 04:15

El brote de dengue autóctono en la Región -el primero de estas características registrado en España- acumula ya cinco casos. A los tres pacientes infectados a finales de agosto, pertenecientes a una misma familia de Alhama, se han sumado otros dos afectados, según informó ayer la Consejería de Salud. Se trata de un hombre de 53 años, vecino de Cabezo de Torres, y de su hijo, de 19. Ambos fueron atendidos en el Hospital Morales Meseguer a finales de septiembre y principios de octubre. Su evolución fue positiva y recibieron el alta sin sufrir complicaciones. Los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas en el Centro Nacional de Microbiología han permitido confirmar ahora el diagnóstico.

«La secuenciación del virus de estos nuevos episodios es idéntica a la de los casos previos», explica José Carlos Vicente, director general de Salud Pública. Esto significa que hay una conexión directa entre los casos de Alhama y el padre y su hijo infectados, cerca de un mes después, en Cabezo de Torres. El dengue no se transmite de persona a persona, sino únicamente a través de la picadura del mosquito tigre ('Aedes albopictus'). Por tanto, necesariamente se ha producido una cadena de sucesivas picaduras que ha llevado el virus de unos afectados a otros. Esto implica que, además de los cinco casos hasta ahora conocidos, ha podido haber otro portadores sin síntomas o que no hayan sido diagnosticados pese a presentar fiebre.

CRONOLOGÍA DEL BROTE u22 de agosto Un hombre de unos 50 años, residente en Alhama, acude a su centro de salud con fiebre y otros síntomas. Al día siguiente es atendida, en el mismo centro, su suegra, de unos 70 años. 29 de agosto El mismo paciente de Alhama acude a Urgencias del Virgen de La Arrixaca. Se le tratan los síntomas, sin un diagnóstico específico, y se le da de alta. 19 de septiembre La Arrixaca solicita una serología para averiguar si los dos pacientes han padecido dengue. La decisión se toma después de que un hospital madrileño enviase muestras de una tercera persona, residente en Madrid pero familiar de los dos afectados de Alhama, al Centro Nacional de Microbología por sospecha de dengue. Los tres coincidieron físicamente en la Región durante el periodo de incubación. 29 de septiembre Un joven de 19 años, residente en Cabezo de Torres, ingresa en el Morales Meseguer con fiebre alta y otros síntomas compatibles con el dengue. Se solicita serología de confirmación. 4 de octubre El padre del joven, de 53 años, acude al Morales Meseguer con los mismos síntomas. Ese mismo día, el Centro Nacional de Microbiología confirma que los pacientes de Alhama padecen dengue, lo que se hace público el día 9.

El origen del brote es imposible de determinar, advierte Salud Pública. Los tres primeros pacientes, miembros de una misma familia de Alhama, estuvieron a finales de agosto tanto en la Región como en Cádiz. En alguno momento recibieron la picadura de un mosquito tigre portador del dengue. Previamente, el 'Aedes albopictus' debió contraer el virus al picar a alguna persona recién llegada de un país donde la enfermedad es endémica (amplias zonas de América Latina, África y Asia).

Los ayuntamientos de Molina, Murcia y Alhama ya han fumigado los posibles focos

En una finca agrícola

¿Cómo llegó después el virus, desde Alhama, al padre de Cabezo de Torres y a su hijo? Salud Pública cree que la transmisión pudo producirse en el entorno de una finca agrícola en Ribera de Molina, en Molina de Segura. Uno de los pacientes de Alhama acude periódicamente a esta zona, al igual que el hombre de 53 años de Cabezo de Torres. Un mosquito tigre pudo picar allí al portador del virus e inocularlo después al siguiente afectado. No está claro si el hijo de este último también se infectó en Ribera de Molina o si la cadena de transmisión se repitió en la pedanía de Murcia, en la que también se ha detectado la presencia de mosquitos tigre. Como medida preventiva, el Ayuntamiento de Murcia ya ha fumigado un área de 300 metros alrededor de la vivienda familiar, según confirmó ayer el concejal de Salud, Felipe Coello.

Lo mismo ha hecho el Ayuntamiento de Molina tanto en Ribera de Molina como en la vecina pedanía de Torrealta. «La Consejería nos pidió el sábado pasado que actuásemos en ambas zonas, y así lo hemos hecho», explica Esther Sánchez, la edil de Salud. Además, se está informando a los vecinos para que tomen las medidas preventivas necesarias, «ya que el mosquito tigre anida sobre todo en agua estancada en casas particulares», advierte. Asimismo, tanto en el cementerio de Molina de Segura como en el de Nuestro Padre Jesús, en Murcia, se han puesto carteles informativos para evitar pequeñas acumulaciones de agua en los floreros situados junto a los nichos.

Salud Pública lanza un mensaje de tranquilidad. El dengue es, en la mayor parte de los casos, una enfermedad leve. En ocasiones puede derivar en fiebre hemorrágica, pero la tasa de mortalidad, cuando se requiere hospitalización, no supera el 2,5%. La aparición de un brote autóctono era esperada por los expertos desde que en 2004 el mosquito tigre empezó a extenderse por el litoral mediterráneo. A día de hoy se han detectado larvas en más de la mitad de los municipios de la Región. «Lo que ha ocurrido no es sorprendente. Ya sabíamos que existía la posibilidad de que apareciesen casos autóctonos esporádicos, pero no es probable que esto vaya más allá por las fechas en que nos encontramos y la bajada de las temperaturas», tranquiliza Manuel Segovia, catedrático de Microbiología y jefe de la Unidad de Medicina Tropical de La Arrixaca.

El primer brote de dengue autóctono en Europa se produjo en el año 2010 en Francia. Desde entonces se han producido otros seis brotes en el país vecino, y también se han notidicado casos en Croacia. Además, el mosquito tigre ha desencadenado brotes de otro virus, el chikungunya, en Italia.