La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rector José Luján, de pie, antes del inicio del Claustro, ayer, en la UMU. Andrés Molina/ AGM

El salto de Luján a Croem apresura los estatutos y la carrera por el Rectorado

El aún rector comunica al Claustro que convocará los comicios en cuanto se publique el nuevo ordenamiento, a partir del próximo diciembre

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:40

El precipitado anuncio del salto del rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, a la Secretaría General de la patronal Croem ... en los próximos meses ha precipitado los acontecimientos en la institución docente. El propio Luján comunicó este lunes a los miembros del Claustro de la UMU que adelantará su salida todo lo posible, aunque no se irá sin dejar aprobados los nuevos estatutos de la institución. «Convocaré las elecciones al Rectorado en cuanto los estatutos se publiquen en el BORM», aseguró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  3. 3 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  4. 4 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  5. 5

    El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a un acuerdo entre PSOE y Vox para echarlo
  6. 6

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  7. 7

    Pequeñas bodegas para grandes vinos: la artesanía de la viticultura en la Región de Murcia
  8. 8

    Los hogares murcianos concentran la mitad de su riqueza en la vivienda
  9. 9

    La dificultad para renunciar al coche frena el cambio en la movilidad en Murcia
  10. 10 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 22 al 26 de septiembre en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El salto de Luján a Croem apresura los estatutos y la carrera por el Rectorado

El salto de Luján a Croem apresura los estatutos y la carrera por el Rectorado