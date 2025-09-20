La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El rector de la UMU, José Luján; y el de la Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler. JAVIER CARRIÓN / AGM

El anuncio prematuro del salto de José Luján a la Croem deja descolocado el liderazgo en la Universidad de Murcia

La comunicación de su nombramiento seis meses antes de que venza su segundo mandato desconcierta en la institución

Alberto Sánchez
Fuensanta Carreres

Alberto Sánchez y Fuensanta Carreres

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:11

El rector de la Universidad de Murcia ya era lo que en política se denomina un 'pato cojo', con las semanas contadas en el ... cargo por la expiración de su mandato. La confirmación por parte de la patronal Croem de la designación de José Luján como su próximo secretario general terminó este viernes por situar al rector en una posición compleja como 'designado en diferido', y precipitando los acontecimientos y la carrera por el Rectorado.

