El anuncio prematuro del salto de José Luján a la Croem deja descolocado el liderazgo en la Universidad de Murcia

El rector de la Universidad de Murcia ya era lo que en política se denomina un 'pato cojo', con las semanas contadas en el ... cargo por la expiración de su mandato. La confirmación por parte de la patronal Croem de la designación de José Luján como su próximo secretario general terminó este viernes por situar al rector en una posición compleja como 'designado en diferido', y precipitando los acontecimientos y la carrera por el Rectorado.

El anuncio de que Luján sustituirá a Ramón Avilés como 'número dos' de la patronal explotó este viernes en el acto de apertura de curso de las universidades públicas, opacado por la actualidad. El catedrático de Derecho del Trabajo tenía previsto, como hará, convocar elecciones en enero, después de completar ya dos mandatos. Los comicios se celebrarán en marzo, y no será al menos hasta final de ese mes o al siguiente cuando el nuevo rector resulte elegido. Aunque la salida estaba más que prevista y los plazos marcados, el hecho de que se conozca con seis meses de antelación el próximo destino laboral de José Luján desconcertó entre algunos sectores de la Universidad.

Según lo ve el propio Luján, la situación no es anómala ni plantea un conflicto de intereses. Insistió en que completará el mandato, y no dejará el bastón de rector hasta que llegue la hora de entregárselo a su sucesor: «Mi mandato termina la próxima primavera, ya que en enero se convocarán las elecciones y se celebrarán entre los meses de marzo y abril, un momento en el que la Universidad entra en efervescencia; es la culminación de un proyecto». Según explicó, mantiene «un compromiso personal con el presidente de Croem», Miguel López Abad, para incorporarse a su equipo, y entre tanto piensa «seguir siendo rector las 24 horas del día, los siete días de la semana, hasta que entregue el bastón de mando». Luján entiende que esa situación no puede plantear ningún conflicto de intereses, ya que la Croem no es una empresa de servicios.

Mientras buena parte de la comunidad universitaria comparte su visión y no ve problemas al nombramiento 'en diferido', otras voces vinculadas a la institución entienden que la situación es anómala. Entre los más críticos, el exsecretario general de la UMU y catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Álvarez Carreño, quien recuerda que la universidad privada «UCAM pertenece a Croem lo que provoca incompatibilidad», opinión que compartía algún miembro de la Junta del PDI.

Para el decano de la Facultad de Economía, Samuel Bauxauli, «a priori parece una situación extraña que se tenga un cargo en diferido y que se produzca en organismos que están presentes en muchos puestos de representación económica y social de la Región».

La patronal aprueba por unanimidad la designación del catedrático del Derecho del Trabajo, que no se hará efectiva hasta primavera

El profesor emérito de la Universidad de Murcia y presidente de la Academia de Ciencias, Ángel Ferrández, considera que Luján «debería haberlo anunciado internamente y enseguida haber dimitido». Un parecer que comparte el catedrático de Óptica Pablo Artal, quien en su día fue candidato a rector: «Debería convocar ya las elecciones y no esperar al año que viene». Otras voces, como la de Gaspar Ros, exvicerrector y exdecano de Veterinaria, entienden que la actual coyuntura deja a la Universidad en una situación «de interinidad». Para el catedrático de Ciencia Política y codirector del Cemop, Ismael Crespo, «es una decisión totalmente desafortunada. El liderazgo fundamental de la Universidad es el rector, y ahora mismo no existe. La UMU se queda sin guía».

La secretaria general de CC OO, Teresa Fuentes, entiende que la Secretaría General de la Croem «no debería estar vacía seis meses». El catedrático y representante sindical de UGT Ernesto de la Cruz cree que «no hay que olvidar que la Croem medió en el conflicto por plazas de prácticas en titulaciones de ciencias de la salud, entre la privada y la UMU. Es una situación rara». Para otros, como el profesor de Derecho Constitucional Germán Teruel, el anuncio «no va a alterar el final de la legislatura ni el curso académico, tampoco hay una incompatibilidad». El exrector Juan Roca considera que «Luján ha cumplido sobradamente con la Universidad y ahora quien ganará con su acreditada experiencia es la patronal».

«Seguiré siendo rector 24 horas al día, siete días a la semana, hasta que entregue el bastón», asegura el profesor

Por unanimidad

Lo apresurado del anuncio parece achacable en cualquier caso a la Croem, que este viernes sometió a su Junta Directiva y Comisión Ejecutiva el nombramiento. Según la nota remitida por la patronal, los directivos de la entidad decidieron «por unanimidad la designación de José Luján como próximo secretario general de la Confederación. Luján asumirá el cargo una vez concluido su mandato como rector, y será aclamado oficialmente en la asamblea general de Croem, prevista para la próxima primavera. Con esta decisión, Croem refuerza su compromiso con el consenso y la representación empresarial de la Región». El cargo de secretario general de la Croem cuenta con una retribución superior a los 100.000 euros anuales, y está vacante desde la salida de Ramón Avilés en julio.

La continuidad de José Luján en el Rectorado hasta primavera está condicionada además por otra cuestión: la UMU está a unas semanas de la aprobación de sus nuevos estatutos, y el rector quiere dejar la normativa publicada. Esas normas obligarían, además, a la convocatoria de elecciones al Rectorado. La despedida de José Luján, quien ya contaba en cualquier caso con pronunciar su último discurso de apertura de curso este viernes, centró la ceremonia, que se celebraba dos décadas después en el Campus de La Merced, en el centro de la ciudad de Murcia, en el renovado Paraninfo. Presidida por Luján; el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler; y el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, la apertura de curso se celebró con la estabilidad financiera que confiere el plan plurianual ya resuelto, y la vista puesta en la próxima aprobación de la nueva ley regional de Universidades, que afronta su tramitación final. El rector de la UPCT apostó durante su intervención por reforzar las habilidades transversales del alumnado ante la revolución de la inteligencia artificial, que «puede apoyar de manera extraordinaria el proceso de enseñanza, pero el factor humano no podrá ser nunca opcional». López Miras, quien agradeció a Luján sus servicios a la UMU, puso en valor las novedades normativas acordadas y el plan de financiación. Durante el cortejo universitario desde el Claustro al Paraninfo, un grupo de docentes y alumnos de la Universidad protagonizaron una protesta contra el «genocidio de Israel en Palestina».