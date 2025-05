Repsol atribuye el vertido de Calasparra a un intento de robo de petróleo

José Alberto González Viernes, 23 de mayo 2025, 21:31 Comenta Compartir

Repsol atribuyó este viernes a un intento de robo de petróleo la avería en el oleoducto entre Cartagena y Puertollano (Ciudad Real), que causó el jueves un vertido de crudo en una finca agrícola de Calasparra, en una zona de protección de aves y próxima al río Quípar. Fuentes de la multinacional, propietaria del tubo, aseguraron por la tarde a LA VERDAD que ha detectado «que se ha producido una manipulación de la infraestructura ajena a la empresa»; en concreto, «la colocación de un sistema para extraer producto». Y añadieron que «los hechos ya están siendo investigados por las autoridades competentes» y que su personal «continúa con las labores de limpieza en el terreno».

Horas antes, se refirió al derrame el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez. «Lo más importante, en estos momentos, es la contención y la extracción» del petróleo, así como «el análisis del impacto» en la naturaleza. «Y luego, por supuesto también la descontaminación de toda el área que pueda haber sido afectada», dijo. Recordó que el Seprona de la Guardia Civil investiga las causas del vertido. Y cifró el área afectada en «2.000 metros cuadrado, tal y como refleja el informe preliminar de Repsol». Los propietarios de la parcela temen que la superficie sea mayor y alcance una hectárea.

A la espera de que se esclarezcan los motivos de este derrame, que ha anegado una parcela privada próxima al río Quípar y arrasado al menos 500 árboles, según los propietarios, Vázquez afirmó que el vertido «es algo que nos preocupa». Y aseguró que la Comunidad adoptará todas las medidas para «que quede absolutamente descontaminado este vertido en una zona que, además, es un paraje de especial importancia». Aludió así a la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los Llanos del Cagitán. Además, la finca afectada está en una cañada, en la cuenca del río Quípar, por lo que es vigilada por la Confederación Hidrogáfica del Segura (CHS). A pesar de las lluvias, el riesgo de que el vertido se extienda a más parcelas y al río es muy bajo, según fuentes de toda solvencia.

La lluvia dificulta la limpieza y la CHS vigila que el derrame, que afecta al menos a 2.000 metros cuadrados, no se extienda

Vázquez recordó que «la ley es clara: quien contamina paga». Y avanzó que el perjuicio del vertido será superior: «Vamos a ver cuáles son los datos. Ahora estamos viendo 500 árboles, pero los daños seguro que son mucho más». En cualquier caso, el titular de la Consejería, cuyos técnicos inspeccionaron la zona, pidió prudencia hasta tener una «evaluación con la profundidad que compete a un vertido de esta naturaleza y un espacio de estas características y, a partir de ahí, seguir» con la exigencia de responsabilidades.

El consejero aseguró que Repsol ha tenido una «implicación directa» para atajar el vertido y sus consecuencias, tras la orden de la Dirección General de Industria de «despresurización del oleoducto». La compañía interrumpió el servicio en el oleoducto y hay «una coordinación permanente entre el cuerpo de agentes medioambientales y la Guardia Civil», indicó Vázquez.

Sobre la solicitud de Ecologistas en Acción de que intervenga la Fiscalía por un posible delito ecológico, el consejero prefirió no calificarlo hasta conocer las causas. «La justicia dirá quién tiene la responsabilidad y si es delito o no; desde luego, no me compete a mí», afirmó. Mientras, a la una de la tarde de este viernes operarios de Repsol continuaban con las tareas de contención y limpieza en Calasparra. Y el consejero no pudo precisar cuándo está previsto que acaben estas tareas, que la lluvia ha dificultado. «Iremos viendo a lo largo de del día si se pueden finalizar o no la las tareas de extracción», comentó el consejero.

El Seprona investiga

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) informó de que participa en «la investigación» del vertido y de «sus posibles afecciones al Dominio Público Hidráulico (DPH), ya que se produjo en una finca particular pero próxima al curso del río Quípar».

«Desde un primer momento, los técnicos y agentes medio ambientales del organismo de cuenca se han desplazado para constatar de momento la no afección al DPH en el curso del río Quípar, ya que el mismo se encuentra a unos 1,8 kilómetros del lugar de los hechos. El personal de la Confederación ha tomado las muestras necesarias para analizar cómo está pudiendo influir en la masa de agua subterránea próxima al punto de la rotura del oleoducto. Más adelante, cuando se tengan los resultados de estos análisis se realizará la valoración sobre la afección a las aguas subterráneas», indicaron en la CHS. En el organismo de cuenca indicaron que «los resultados obtenidos de estos análisis serán valorados por la propia CHS y comunicados en su caso a la autoridad que lleva a cabo la investigación sobre este hecho».

La Confederación destacó también la rápida intervención y coordinación de su personal con la empresa responsable de la conducción de petróleo, la administración local y autonómica, así como el Seprona de la Guardia Civil, que lleva la investigación sobre los hechos». Fuentes del Instituto Armado indicaron que los agentes seguían recogiendo datos.