La Región de Murcia, tercera comunidad con más familias en situación de pobreza laboral El estudio del que se extraen los datos, elaborado por Save The Children, concluye que tener un empleo en España no garantiza poder obtener lo básico para vivir

El 22,4% de las familias de la Región de Murcia con niños o adolescentes a cargo se encuentran en situación de pobreza laboral, lo que representa la tercera tasa más elevada de todas las comunidades autónomas, solo inferior a las de Andalucía (24,6%) y Castilla-La Mancha (24,2%).

Así se desprende del estudio 'Cuentas que no salen. Radiografía de la pobreza laboral en los hogares de España', elaborada por Save The Children sobre la situación de familias que, aunque tengan empleo, sus ingresos no les permiten cubrir adecuadamente sus necesidades básicas.

El informe refleja que, en el ámbito nacional, el porcentaje de las familias con hijos que viven en situación de pobreza laboral asciende al 17,1%, aunque se acerca al 32% en el caso de los hogares monoparentales y al 35,5% en el de familias numerosas.

Además, el estudio analiza las bases de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) ofrecida por la Seguridad Social, e incorpora entrevistas realizadas a familias que participan en los programas de la ONG en España, concluyendo que tener un empleo en España no garantiza poder obtener lo básico para vivir.

Según el estudio, el 11,7% de las personas con empleo en España viven en situación de pobreza. Además, este porcentaje aumenta hasta un 17,1% en el caso de los hogares con niños y niñas; y en hogares donde conviven dos personas adultas, pero solo una trabaja, y hay hijos a cargo, sube hasta un 33% si hay un hijo, hasta un 38% con dos hijos y hasta un 63% si hay tres o más hijos. Mientras, si ambos adultos trabajan, las cifras bajan hasta un 6,3% en hogares con un hijo, hasta un 8,9% si hay dos y hasta un 14,7% si hay tres o más, según Save The Children.

Salarios insuficientes

La ONG baraja dos posibles hipótesis como causas principales del origen de la pobreza laboral en España: «salarios insuficientes y la intensidad en el empleo». Respecto a la primera, el informe señala que las diferentes subidas del Salario Mínimo Interprofesional han permitido superar, al menos de forma teórica, el umbral de la pobreza para aquellos trabajadores que disponen de un contrato a jornada completa y trabajan la mayor parte del año.

No obstante, advierte de «la parcialidad y la discontinuidad en el empleo» y explica que cuando la intensidad laboral es baja –es decir, cuando se trabajan pocas horas o se hace solo de forma parcial o intermitente– los ingresos derivados del empleo tienden a ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia. Esta situación, según precisa, es especialmente común en empleos a tiempo parcial involuntario, con contratos temporales o de corta duración.

En concreto, de los datos se desprende que cerca del 65% de las personas que logran trabajar entre 180 y 300 días al año consiguen superar el umbral de la pobreza. Asimismo, casi la mitad de quienes trabajan menos de 180 días al año tienen contratos temporales de manera habitual.

Los jóvenes, los más afectados

En cuanto al perfil sociodemográfico, el estudio revela que los jóvenes de entre 16 y 29 años son los más afectados y que «solo» el 12,5% de aquellos que han trabajado el último año superaron el umbral de la pobreza. Un 24% de este grupo trabaja más de medio año o con medias jornadas, y la falta de continuidad laboral dificulta su capacidad de emancipación y su acceso al mercado de la vivienda, según añade la ONG.

El informe también pone de relieve que las mujeres se enfrentan a una mayor parcialidad que los hombres. Mientras en España hay 806.400 hombres que disponen de un empleo a tiempo parcial, esta cifra se eleva a más de 2.250.000 para las mujeres. De las mujeres con contrato parcial, casi 400.000 señala el cuidado de hijos o adultos como motivo, en comparación con 30.000 hombres en la misma situación. Además, el 74% de los empleos a jornada parcial son desarrollados por mujeres.

El estudio también destaca que la nacionalidad es un factor determinante de la pobreza laboral pues una de cada cinco personas en situación de pobreza laboral es extranjera, mientras que solo uno de cada diez trabajadores que logran salir de la pobreza son extranjeros.

En este contexto, desde Save the Children, plantean recomendaciones en tres ámbitos de políticas públicas. En primer lugar, pide mejorar la calidad del empleo, a través de incentivos a empresas, formación y recualificación, flexibilidad horaria y actualización de las políticas activas de empleo con perspectiva de familia e infancia, así como mejorar las condiciones de conciliación, mediante la compensación de la reducción de la jornada por cuidados o el aumento de los permisos por nacimiento.