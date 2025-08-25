Nueve personas siguen hospitalizadas por el brote de salmonelosis en La Manga La cifra de afectados por la intoxicación masiva en el Hotel Cavanna supera las 100, de las que 47 han requerido asistencia en Urgencias del Santa Lucía

Clientes del Hotel Cavanna junto a una de las ambulancias que el domingo acudieron al establecimiento para atender a los afectados.

Javier Pérez Parra Lunes, 25 de agosto 2025, 13:31 | Actualizado 13:44h.

Nueve personas siguen este lunes ingresadas en el Hospital Santa Lucía de Cartagena por el brote masivo de salmonelosis en el Hotel Cavanna de La Manga, que deja ya más de cien afectados. Según informó la Consejería de Salud, los nueve pacientes hospitalizados se encuentran estables. Son seis adultos y tres niños. Desde el sábado por la tarde, cuando se detectaron los primeros casos, han sido atendidas 47 personas por este brote en Urgencias del Santa Lucía, de las que 24 son adultos y 23, niños. El resto de afectados han sido atendidos en el propio hotel por parte de personal sanitario. La Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 movilizó este fin de semana cinco unidades para afrontar el brote, con un improvisado hospital de campaña en el establecimiento hotelero.

La actividad de la cocina del hotel sigue suspendida, «y se ha ordenado una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones», informó Salud. El servicio de Epidemiología y de Seguridad Alimentaria, así como los laboratorios de Salud Pública, «continúan la investigación del brote de intoxicación alimentaria». El trabajo de los técnicos «se centra en la recogida y análisis de las muestras para identificar el origen exacto del brote y aplicar las medidas correctoras definitivas». Los primeros resultados microbiológicos de los pacientes «apuntan a un brote de salmonelosis, pero se siguen recogiendo muestras». Ahora que hay determinar dónde estuvo el foco de la intoxicación, que afectó a más de 100 de los cerca de 400 huéspedes del hotel.

Inspectores del Servicio de Seguridad Alimentaria y profesionales del servicio de Epidemiología se personaron el domingo en el Cavanna para iniciar las investigaciones y adoptar «las medidas de prevención y control».

LA VERDAD trató nuevamente este lunes de conocer la versión del establecimiento hotelero, pero no obtuvo respuesta. Decenas de clientes se agolpaban en la mañana de este lunes en la recepción del hotel para pedir información y tramitar reclamaciones. Algunos de estos huéspedes preparan ya reclamaciones colectivas.

El brote se desencadenó tras la comida del sábado. Horas después comenzaron los primeros episodios de fiebre, malestar y vómitos. La alerta inicial hablaba de 28 casos y a lo largo del domingo la cifra superó el centenar. Para atender la avalancha de pacientes, Salud movilizó ambulancias del 061 desde Cartagena, Murcia, Los Alcázares, Puerto Lumbreras y la propia Manga, con una veintena de efectivos sanitarios. El volumen de enfermos obligó a habilitar un hospital de campaña dentro del propio hotel, mientras otros afectados eran tratados en sus habitaciones con sueros de rehidratación y dieta blanda.

Consejos Lavar adecuadamente las frutas y hortalizas que se vayan a consumir crudas. Mantener una adecuada higiene de manos antes de manipular los alimentos, así como limpiar bien las superficies. Respetar las fechas de caducidad de los alimentos. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sino hacerlo en la nevera con antelación suficiente o en el microondas. Vigilar las condiciones de higiene de los alimentos en el momento de la compra. Guardar los alimentos sobrantes en el frigo en las primeras 2 horas tras su preparación y consumir en 3 o 4 días. No interrumpir la cadena de frío y seguir las recomendaciones de refrigeración y conservación de alimentos. Asegurar la cocción adecuada de las carnes y embutidos. Evitar la contaminación cruzada, lavando bien los utensilios tras manipular alimentos crudos antes de volver a utilizarlos. Rechazar los envases abombados, oxidados o deteriorados.

La investigación de Salud Pública apunta a un origen vinculado a los alimentos servidos en la comida del sábado. Los inspectores recogieron muestras en la cocina. Los huéspedes expresaron sus sospechas sobre una pasta rellena de espinacas. «Mi hija solo comió los ravioli», explicaba Susan, procedente de Talavera de la Reina. Su hija, de 15 años, llegaba al hotel ayudada por sus padres este domingo tras permanecer en Observación en Urgencias del Santa Lucía.

Un matrimonio de Madrid describió la noche del sábado al domingo como «una pesadilla». El hombre pasó la madrugada vomitando en el baño y su mujer tuvo que llamar tres veces a recepción para que subieran a asistirle. «Vino un sanitario, pero ya estábamos medio deshidratados. No se lo deseo a nadie», afirmó.