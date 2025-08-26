La Región de Murcia se podrá beneficiar de las ayudas del decreto de emergencias que hoy aprueba el Gobierno Las medidas incluirán los daños que dejó el granizo a finales del pasado mes de julio en el Noroeste e incluso los incendios en Abarán y Cieza de la pasada semana

Los afectados por diferentes inclemencias meteorológicas y también por incendios acontecidos en la Región de Murcia en los últimos meses podrán acogerse a las medidas que incluirá el decreto de emergencias que va a aprobar el Gobierno Central. Será este martes, en la primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano, donbde se va a aprobar este decreto, como adelanta el diario 'El País'.

La norma activará los mecanismos de ayuda para las zonas afectadas por los incendios forestales de las últimas semanas en toda España, pero también otras que han sufrido inundaciones o crecidas repentinas, según ha confirmado LA VERDAD. Incluirá aquellas (sin referencias concretas a territorios) donde se han activado los planes de emergencia de Protección Civil al menos con nivel 1.

En el caso de la Región de Murcia, no solo se activó recientemente ese nivel en los incendios de Cieza, Abarán y Caravaca que tuvieron lugar la pasada semana. También se hizo en julio, con las importantes lluvias que, acompañadas de fuerte granizo, dejaron severos daños en el Noroeste, sobre todo en zonas agrícolas de Moratalla, Calasparra y Caravaca, además de San Pedro del Pinatar. Esa jornada del 24 de julio, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia 1-1-2 atendió 146 llamadas y gestionó 131 incidencias relacionadas con ese episodio de tormentas.

Estas ayudas se articulan tomando como referencia el Real Decreto 307/2005 por el que se regulan «las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión». Ahí se recoge que podrán beneficiarse de las mismas no solo individuos o unidades familiares a título individual, también las corporaciones locales, aquellas personas o empresas que hayan prestado personal o bienes para atender la emergencia o los que hayan visto afectados sus establecimientos mercantiles, industriales o de servicios, así como las comunidades de propietarios.

En lo que se refiere a las ayudas por daños materiales, están puede ir desde los 15.120 euros por la destrucción de la vivienda habitual, a los 10.320 por daños en el 50% de la misma o 2.580 euros por la pérdida de enseres de primera necesidad. Las subvenciones a las comunidades de propietarios llegan hasta los 9.224 euros, en función de la valoración técnica realizada por el Consorcio de Compensación de Seguros.