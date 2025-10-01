La Región de Murcia se consolida como polo de atracción de estudiantes internacionales

Las tres universidades de la Región, las públicas Universidad de Murcia (UMU) y Politécnica de Cartagena (UPCT) y la privada UCAM, se consolidan este ... curso como un polo de atracción para estudiantes de otros países, que superarán los 6.000. El pasado curso, no llegaban a los 5.600 los estudiantes de otras nacionalidades, según el último informe del Ministerio de Ciencia. Los extranjeros representan ya el 12% del total del alumnado universitario de la Región.

Los más de 6.000 universitarios de todo el mundo que estudiarán este año en cualquiera de los campus de la Región lo hacen en distintos formatos que no son equiparables. Por una parte, se contabilizan unos 2.000 que participan en programas de movilidad como el Erasmus y otros muchos de movilidad con otros lugares del mundo, además de los que son fruto de acuerdos bilaterales con otras universidades. Otros 4.000 estudiantes, más de 3.000 de ellos inscritos en la Universidad Católica UCAM, son extranjeros que se matriculan en los campus de la Región sin que medie ningún convenio. Ese bloque incluye además a todos los hijos de migrantes que, aunque son nacidos en España, no tienen la nacionalidad y figuran en los registros de las dos universidades públicas en su mayoría como extranjeros. El reconocimiento de las tres universidades, la relación calidad-precio del coste de la vida y de los estudios y la querencia por el buen clima, la cultura, la seguridad y calidad de vida son algunas de las razones que están haciendo de la Región un destino universitario en auge.

LA CIFRA 12% de los estudiantes de las tres universidades de la Región son extranjeros. Con los programas de movilidad, 950 irán a la UMU, casi 500 a la UPCT y 455 a la Universidad Católica (UCAM).

La Universidad de Murcia acoge este primer cuatrimestre a 700 estudiantes procedentes de todo el mundo que participan en programas de movilidad. La cifra se verá incrementada en el segundo cuatrimestre, con la llegada de otros 250 alumnos internacionales. Además de los 530 europeos, otros 88 vienen con el programa de Intercambio con Latinoamérica (ILA), y varias decenas proceden de EE UU, China, Corea del Sur y Taiwán. Durante este primer cuatrimestre, cerca de 1.000 estudiantes de la UMU realizarán estancias en universidades socias en el extranjero. En la UPCT son 150 los alumnos erasmus este cuatrimestre, de los que 38 llegan de cinco universidades socias de la UPCT en la alianza de politécnicas EUT+. Más de medio centenar de jóvenes vienen de Iberoamérica. Las dos universidades públicas acogerán además a otros 1.600 estudiantes extranjeros.

La Universidad Católica, la que mayor presencia de alumnos foráneos ostenta, prevé alcanzar este curso los 3.200 «de los cinco continentes». La UCAM recibirá a 455 estudiantes de movilidad, y serán 593 los alumnos de la Región que estudien en universidades internacionales.