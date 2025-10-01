La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estudiantes se enfrentan a una prueba de la PAU en 2025 en Cartagena en una imagen de archivo. Pablo Sánchez/ AGM

Pruebas más competenciales para la PAU 2026, que será los días 2, 3 y 4 de junio

La estructura de los exámenes apenas varía con respecto al pasado curso, cuando ya hubo que estudiar los temarios completos

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:40

La comisión organizadora de las de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ha terminado de perfilar los modelos de examen 2026, ... que han comenzado a 'colgarse' en la web de la Universidad de Murcia para que los estudiantes y sus docentes puedan prepararlos a lo largo del curso. El formato de los exámenes contempla ligeras variaciones con respecto a los del pasado año, pero las estructuras se mantienen, en lo fundamental, muy similares. Las pruebas introducen más preguntas y cuestiones competenciales, es decir, que llevan al alumno a demostrar sus destrezas y aplicar lo aprendido en ejemplos reales, y huyen de los formatos más memorísticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  3. 3 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  4. 4 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  5. 5

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad
  6. 6

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  7. 7 Este producto que tiras por el fregadero es un elixir para tus plantas: el abono natural más barato
  8. 8

    Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza
  9. 9

    La línea Murcia - Alicante se hará en tren y autobús este fin de semana por unas obras ferroviarias
  10. 10

    Sacan a subasta los primeros 14 solares del centro de Cartagena cuyos dueños no construyen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pruebas más competenciales para la PAU 2026, que será los días 2, 3 y 4 de junio

Pruebas más competenciales para la PAU 2026, que será los días 2, 3 y 4 de junio