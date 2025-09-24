La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un momento de la presentación del estudio sobre impacto socioeconómico del trasvase Tajo-Segura. Javier Carrión / AGM

Los regantes acusan al Ministerio de recortar el Trasvase a cambio de «promesas incumplidas»

Un informe de PwC destaca que la zona del acueducto Tajo-Segura aporta casi 4.000 millones de euros al PIB nacional, que sufrirá el impacto de una merma del 50% de agua del Tajo y de los pozos

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:52

El 70% de los productos cultivados con el agua del Trasvase Tajo-Segura se destina a la exportación, lo que representa una significativa contribución al ... PIB nacional. La aportación de las actividades económicas desarrolladas en la zona regada por el acueducto ascendió a 3.912 millones de euros en el año 2024, un 29,8% más que en 2019. Esto significa el 0,25% del Producto Interior Bruto Nacional. Por cada euro de PIB directo vinculado la agricultura en la zona del Trasvase, se generaron 2,5 euros en la economía española. Son las principales conclusiones del informe realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre la relevancia económica del uso de las aguas trasvasadas desde el río Tajo a la cuenca del Segura, y de las aguas subterráneas aprovechadas en el conjunto de esta demarcación hidrográfica.

