López Miras: «La hoja de ruta del Gobierno central con el agua nos condena a la sequía» El presidente regional afirma que «el recorte» al Trasvase Tajo-Segura «es una barbaridad que no se puede permitir la Región de Murcia como sociedad»

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, afirmó este miércoles que «la hoja de ruta del Gobierno central en materia de agua condena a la Región de Murcia a la sequía, y cuando hablo de sequía no me refiero sólo a agua, sino también a la sequía social y económica». López Miras hizo estas declaraciones durante la presentación del estudio 'Impacto socioeconómico del Trasvase Tajo-Segura en España en 2024' que ha elaborado Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Esa hoja de ruta del Gobierno de España, precisó López Miras, tiene como ejes «el recorte del 50% del trasvase y el cierre de numerosos acuíferos» que permiten el riego de zonas agrícolas, todo ello desde 2027. Ante esas amenazas que «condenan nuestro futuro», el presidente aseguró que «no vamos a permitir esta tropelía, y el Gobierno de la Región de Murcia va a estar al lado de los agricultores y regantes».

En referencia al «hachazo» al trasvase, López Miras criticó que «es una barbaridad que no se puede permitir la Región de Murcia como sociedad. Con este tema no se lo juegan todo los agricultores y los regantes, sino que se lo juegan todo los ciudadanos de la Región de Murcia».

Para el presidente, la carencia de recursos hídricos derivada del recorte del trasvase se hará mucho más grave con el cierre de acuíferos a partir de 2027, y esta decisión «va a suponer que haya 28.000 hectáreas para agricultura menos, 400 hectómetros cúbicos menos, hasta 700 millones de euros de pérdidas y la destrucción de casi 30.000 puestos de trabajo».

El Ministerio no ha planteado ninguna solución que pueda suplir en tiempo y forma los recursos hídricos que se perderían con el cierre de los acuíferos. Esta situación afectaría especialmente al Altiplano, que depende en mayor medida de las aguas subterráneas.

Miras acusa al Gobierno de España de «dejación de funciones»

«Algo tan importante como la gestión del agua es competencia del Estado, pero el Gobierno de España está haciendo dejación de funciones y permitiendo el enfrentamiento entre comunidades autónomas», lamentó el jefe del Ejecutivo regional.

Por lo que respecta al estudio presentado este miércoles por los regantes, López Miras lo calificó como «serio y riguroso», y agregó que «muestra la importancia que tiene el Trasvase Tajo-Segura no sólo para la agricultura, sino para la Región como sociedad y para España también. La trascendencia del trasvase va más allá de un sector o de un territorio».

En este sentido, el máximo responsable autonómico trasladó su agradecimiento al Sindicato Central de Regantes y a su presidente, Lucas Jiménez, «por pasar de las palabras a los hechos» y «liderar la reivindicación» frente al recorte del trasvase. En esta tarea, añadió, «el Gobierno regional estará a su lado».

El estudio presentado este miércoles detalla que la aportación al PIB nacional de las actividades económicas desarrolladas en la zona del Trasvase Tajo-Segura ascendió a 3.912 millones de euros en el año 2024, un 29,8% más que en 2019. Además, indica que las actividades de agricultura, comercialización y transformación en las provincias del Trasvase Tajo-Segura mantuvieron un total de 102.894 empleos en el año 2024, lo que supone un 5,8% más que en 2019.

En el documento también se valora el impacto que tiene el uso de aguas subterráneas en agricultura, y se indica que éstas fueron responsables de producir casi 583 millones de euros en cultivos de regadío en 2024, lo que se traduce en un impacto de 668 millones de euros en PIB y 31.428 puestos de trabajo.