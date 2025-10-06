La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Panorámica del humedal de la Marina del Carmolí, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez/ AGM

La recuperación de la Marina del Carmolí arranca este mes tras 4 años de trámites

Medio Ambiente encarga a Tragsa «renaturalizar» este humedal del Mar Menor, de 310 hectáreas, con flora autóctona y una charca para el pez fartet

José Alberto González

José Alberto González

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:43

La recuperación y mejora ambiental del Mar Menor y su cuenca, incluido el aspecto paisajístico, proseguirá en la Marina del Carmolí a partir de ... finales de este mes. Tras cuatro años de complicaciones técnicas y presupuestarias, la Comunidad Autónoma tiene previsto iniciar las obras del proyecto de «renaturalización» de este humedal, una joya del entorno de la laguna que ocupa tres hectáreas en los municipios de Cartagena y Los Alcázares y que está protegido por varias normativas.

