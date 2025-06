El PSOE se presenta al acto de los regantes sin apoyar el manifiesto

Varios alcaldes del PSOE en la Región de Murcia hicieron acto de presencia ayer en el evento organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ... y el Ayuntamiento de Murcia. Los regidores de Lorquí, Mula, Calasparra, Alhama de Murcia, Beniel y Bullas, acompañados por la portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, el diputado Fernando Moreno, el portavoz de los socialistas en Murcia, Ginés Ruiz, y el concejal lorquino José Ángel Ponce, fueron las caras visibles del PSRM en el acto de apoyo al acueducto, donde decidieron no firmar el manifiesto del Scrats.

El sindicato les venía avisando de que ese texto no sufriría modificaciones para rebajar el tono de crítica hacia el Ministerio para la Transición Ecológica, pero sí cosechó las firmas de varios compañeros de Almería y Alicante. La mayoría de regidores eran del Partido Popular, formación que ayer se vio ampliamente representada con diputados, senadores, concejales y pedáneos, entre otros.

Joaquín Hernández, sobre el texto: «No hemos tenido suerte de tener ese beneplácito con los organizadores del acto»

Joaquín Hernández, secretario de Política Municipal del PSRM y regidor en Lorquí, reflejó el enfado desde las filas socialistas por no haber conseguido «consensuar» el manifiesto. «No hemos tenido suerte de tener ese beneplácito y ese consenso con los organizadores de este acto», subrayó momentos antes de comenzar el evento, «cualquier manifiesto que tenga un carácter tan sensible, tan importante y de calado como el agua debería ser consensuado con toda las fuerzas políticas».

El PSRM asegura que los regidores de Alicante tampoco quisieron ir, a excepción del primer edil de Benferri

Los socialistas no se pusieron junto al resto de alcaldes en las declaraciones previas a la prensa y comparecieron después. Hernández criticó que el texto no refleje la situación de sequía que sufre periódicamente el sureste, ni tampoco el cambio climático: «Es un manifiesto que empieza con confrontación cuando no solo el Estado tiene competencias en agua». Defendió la alternativa del agua desalada, recurso que permitió los pasados años de sequía en el Segura que no se aprobaran recortes al abastecimiento.

Vox: «Los partidos de siempre están acostumbrados a sucumbir ante los intereses electorales de sus direcciones nacionales»

«La desalación es un tema que para nosotros es fundamental y primordial», al tiempo que mostró su desacuerdo en promulgar «el agua de la mentira y la confrontación constante». Hernández explicó que el partido está tratando de que el Ministerio lleve a cabo por procedimiento de urgencia la tramitación de las dos nuevas plantas desaladoras previstas en Torrevieja y Águilas, cuya licitación para redactar los proyectos se publicaría este verano. «Entendemos que es el trabajo que tenemos que hacer nosotros y la responsabilidad que nos cae encima», reconoció el primer edil de Lorquí. El PSOE asegura que ha habido unidad en el partido, no solo en la Región de Murcia, sino también en Alicante, ya que la mayoría de regidores socialistas de la comunidad vecina y en territorios que aprovechan el Trasvase no fueron al acto. Fuentes del PSRM señalaron que el alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo, firmó el documento en «calidad de presidente de una comunidad de regantes».

Los discursos del agua

Por su parte, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, asistió con diputados y concejales al acto, antes de reunirse con el presidente regional Fernando López Miras para cerrar el pacto presupuestario de este año. Remarcó que tanto PP y PSOE tienen «demasiados discursos» respecto al agua, en referencia a las distintas posiciones que tienen los representantes políticos del levante y de Castilla-La Mancha respecto al Trasvase. «Los partidos de siempre solo han traído 40 años de derrotas para la Región porque son partidos acostumbrados a sucumbir ante los intereses electorales de sus direcciones nacionales», insistió, a la par que recriminó que ni el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, ni el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, asistieran al Congreso para votar la reforma propuesta por el PP de las reglas de explotación.