El PSOE exige soluciones urgentes para paliar el calor en las aulas de la Región de Murcia

El viceportavoz del psoe Juan Andrés Torres exigió este jueves al Gobierno regional medidas urgentes e inmediatas ante las altas temperaturas en las aulas de los centros educativos de la Región de Murcia.

Torres afirmó que es una absoluta indecencia que, un fin de curso más, por la inacción y falta de planificación de la Consejería de Educación, la comunidad educativa tenga que estar soportando temperaturas extremas e inasumibles en las aulas la Región, que superan los 27 grados, el máximo que marca la legalidad vigente.

«Un año más, observamos como el Gobierno de López Miras no planifica y no hacen absolutamente nada para solucionar un problema que es estructural en nuestra Región. Estamos viendo en los últimos días que muchos centros educativos se ven obligados a adelantar el horario de salida de los niños porque no pueden soportar las altas temperaturas», señaló.

Al hilo, anunció que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional para solicitar al Gobierno de López Miras que ponga en marcha medidas urgentes e inmediatas para solucionar este problema, además de una interpelación al consejero de Educación y su comparecencia en el parlamento para que dé explicaciones. «También vamos a registrar iniciativas en todos los ayuntamientos de la Región para solicitar medidas para paliar esta situación. Se trata de un problema estructural ante un gobierno impasible que no hace absolutamente nada», incidió.

Finalmente, advirtió de que, aunque el curso acaba la próxima semana, cuando llegue septiembre la Región seguirá sufriendo episodios de altas temperaturas: «El consejero tiene todo el verano para aplicar medidas y solucionar este problema».

«Desde el PSRM de Francisco Lucas, seguiremos defendiendo una educación de calidad para todos los alumnos y alumnas, así como protegiendo su salud en las aulas», concluyó.