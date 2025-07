La prueba de la PAU fue «rebuscada y difusa» para 75 docentes de Biología

El examen de la asignatura de Biología en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de junio ha desatado las quejas de 75 profesores ... de Bachillerato de la materia. Los docentes, que son casi la mitad de la plantilla de esa asignatura en la Región, han remitido su denuncia a las consejerías de Universidades y Educación, además de a la propia comisión organizadora de las pruebas, que gestiona la Universidad de Murcia (UMU). El examen de Biología ha sido precisamente el más reclamado por los alumnos: un tercio de los alumnos que se examinaron el pasado junio solicitaron la revisión de su prueba después de conocer su calificación. Las notas medias, además, bajaron 0,75 puntos con respecto a los dos últimos años. La materia corresponde a la fase optativa, para subir nota, de la PAU.

Los docentes exponen en su escrito su «queja formal» por el examen, argumentada en varios aspecto. El primero, centrado en la estructura del examen. Según los 75 profesores de Biología firmantes, de institutos públicos y centros concertados, los enunciados del examen planteado en la PAU «eran poco elaborados, muy abstractos y difusos, de manera que el alumnado no sabía bien hasta qué nivel de concreción debía llegar». Además, se quejan los docentes, «ciertas preguntas eran rebuscadas y aludían a partes del temario muy específicas. Existiendo un temario tan amplio y con contenidos que destacan sobre el resto por su importancia en el área de la Biología, no comprendemos cómo se puede preguntar sobre detalles tan específicos y poco representativos del conjunto del temario», exponen.

EL DATO 28,6% de los 2.300 alumnos que realizaron el examen de Biología solicitaron la revisión de la corrección. La nota media ha sido un 5,56 sobre 10.

La portavoz de los profesores, Carmen Íñiguez, lamenta que se trata de alumnos «muy brillantes que han visto frustrado su esfuerzo». En muchos casos, son estudiantes que quieren acceder a grados científico sanitarios, con notas de corte muy elevadas, y para quienes una calificación baja en Biología o Química, por ejemplo, implica una rebaja en su media que les deja con pocas opciones.

En su escrito, los docentes de Biología lamentan que «no contamos con un documento que muestre los criterios de corrección de los exámenes que realiza nuestro alumnado, al contrario que ocurre con el resto de materias de la PAU en la Región de Murcia, y con la asignatura de Biología en otras comunidades autónomas. Si no podemos saber qué se les exige a nuestros alumnos, no podemos aprender de los fallos cometidos, y no podemos mejorar en nuestra labor docente, algo que no tiene ningún tipo de sentido en el ámbito educativo», reclaman los profesores, que se quejan de «falta de transparencia. La rúbrica empleada en la corrección (a la que, de nuevo, de manera incoherente, no tenemos acceso) era muy cerrada, exigente, y, para ciertos apartados, incorrecta».

Desde la Coordinación de las Pruebas de Acceso a la Universidad, donde estos días están inmersos en la realización de los exámenes extraordinarios para los estudiantes que suspendieron en junio o que quieren subir nota, esperarán a que terminen los exámenes para analizar el escrito remitido por los docentes. No obstante, remarcan que todas las cuestiones planteadas en los exámenes están incluidas en los temarios, que acotan el Ministerio y la Comunidad.

Los profesores de Biología consideran que «los docentes que impartimos esta materia somos licenciados o graduados en Biología o afines, y tenemos también formación pedagógica, por tanto, cabe suponer que tenemos la suficiente profesionalidad como para preparar a un alumnado capaz de obtener, de media, más de un suficiente en una prueba objetiva sobre la materia».