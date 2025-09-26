Los profesores exigen al rector que no «comprometa la integridad de la UMU» y convoque elecciones ya

El anuncio prematuro del salto del rector de la Universidad de Murcia, José Luján, a la patronal Croem ha indignado a la Junta de ... Personal Docente e Investigador (PDI) de la institución (el equivalente a un comité de empresa), que le ha exigido la convocatoria de elecciones al Rectorado «de manera inmediata". Tras conocerse el pasado 19 de septiembre que el dirigente universitario será el próximo secretario general de la Croem, "una confirmación pública reconocida por el propio rector y por dicha entidad", la junta considera "que concurre un conflicto de intereses, o al menos su apariencia, que puede comprometer la integridad institucional y la ética pública inherentes al cargo".

Esta situación "resulta difícilmente compatible con la dirección de una universidad pública, que debe regirse por los principios de transparencia, independencia y dedicación exclusiva a la comunidad universitaria», señalaron los representantes del PDI en un comunicado realizado este viernes. La junta exige a Luján que «convoque elecciones de forma inmediata, de manera que la Universidad de Murcia cuente con una dirección libre de cualquier posible conflicto de intereses y plenamente comprometida con su exclusiva responsabilidad universitaria».

La confirmación por parte de la patronal Croem de la designación de José Luján como su próximo secretario general anunciada por sorpresa hace una semana, justo el día en que se celebraba el acto de apertura del curso universitario, ha colocado al rector en una posición compleja como 'designado en diferido', precipitando los acontecimientos y la carrera por el Rectorado. Pese a esto, el órgano portavoz del PDI reconoce "el esfuerzo y la dedicación del rector en el desempeño de un cargo tan exigente como la dirección de nuestra institución". Su gestión, apuntan, "ha estado marcada, como es natural en responsabilidades de esta envergadura, por aciertos y también por errores, y agradecemos el compromiso personal y profesional demostrado".

El anuncio de que Luján sustituirá a Ramón Avilés como 'número dos' de la patronal irrumpió en el acto de apertura de curso de las universidades públicas, causando desconcierto y cierto malestar en algunos sectores universitarios. El catedrático de Derecho del Trabajo tenía previsto convocar elecciones en enero, después de completar ya dos mandatos. Los comicios se celebrarán en marzo, y no será al menos hasta final de ese mes o al siguiente cuando el nuevo rector resulte elegido. Aunque la salida estaba prevista y los plazos marcados, el hecho de que se conozca con seis meses de antelación el próximo destino laboral de José Luján ha desconcertado a parte de la Universidad y, para algunos, compromete la integridad de la institución.

Luján desveló durante el Claustro celebrado el pasado lunes que intentará adelantar su salida lo antes posible, condicionada por la puesta en marcha de los nuevos estatutos universitarios de la UMU. «Convocaré las elecciones al Rectorado en cuanto los estatutos se publiquen en el BORM», aseguró, algo que podría ocurrir en diciembre.