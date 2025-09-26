La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rector, de pie, en el Claustro celebrado este lunes. ANDRÉS MOLINA / AGM

Los profesores exigen al rector que no «comprometa la integridad de la UMU» y convoque elecciones ya

«Consideramos que concurre un conflicto de intereses», denuncia la Junta de Personal Docente

Fuensanta Carreres
Alberto Sánchez

Fuensanta Carreres y Alberto Sánchez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:20

El anuncio prematuro del salto del rector de la Universidad de Murcia, José Luján, a la patronal Croem ha indignado a la Junta de ... Personal Docente e Investigador (PDI) de la institución (el equivalente a un comité de empresa), que le ha exigido la convocatoria de elecciones al Rectorado «de manera inmediata". Tras conocerse el pasado 19 de septiembre que el dirigente universitario será el próximo secretario general de la Croem, "una confirmación pública reconocida por el propio rector y por dicha entidad", la junta considera "que concurre un conflicto de intereses, o al menos su apariencia, que puede comprometer la integridad institucional y la ética pública inherentes al cargo".

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avenida Miguel Indurain de Murcia recuperará el tercer carril para el tráfico rodado
  2. 2 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  3. 3

    Los meteorólogos se rebelan contra las críticas de Ortuño a las previsiones de Aemet
  4. 4

    La tala de nueve pinos centenarios en Santiago de la Ribera lleva a los vecinos a denunciar ante la Fiscalía
  5. 5 Un accidente múltiple con seis heridos provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí
  6. 6

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  7. 7

    Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos
  8. 8 El Consejo Jurídico avala indemnizar con 220.000 euros a la familia de un joven con discapacidad fallecido en La Arrixaca
  9. 9 Cuidado con el grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos: hay prácticas comunes que no están permitidas
  10. 10 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los profesores exigen al rector que no «comprometa la integridad de la UMU» y convoque elecciones ya

Los profesores exigen al rector que no «comprometa la integridad de la UMU» y convoque elecciones ya