La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El catedrático y director del IES Ramón y Cajal de Murcia Juan Antonio Gómez. Kiko Asunción/ AGM

¿Una profesión en crisis? La docencia encaja nuevos desafíos y reclama recursos

La complejidad creciente del alumnado, la temporalidad y los continuos cambios normativos complican el ejercicio docente

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:35

Comenta

En cualquier aula tipo del tercer curso de Secundaria de un instituto escogido al azar en la Región de Murcia se sientan 30 alumnos ... : tres presentan necesidades educativas especiales; dos desconocen el idioma o tienen desfase curricular porque llevan poco tiempo escolarizados en España; uno es de altas capacidades; tres han repetido algún curso, y de ellos, uno, no quiere seguir estudiando porque tiene claro que su futuro está en grado de FP; uno está en tratamiento de salud mental, y otro vive en un hogar sin recursos donde sus estudios son la última preocupación de un familia centrada en sobrevivir. La foto fija imaginaria se ajusta bastante a la realidad de centenares de aulas de ESO en la Región, y refleja la complejidad del alumnado que enfrentan los docentes murcianos a diario en el ejercicio de una profesión que, alertan todos los informes, enfrenta nuevos y difíciles desafíos, pero con los recursos limitados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  4. 4 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  5. 5

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso
  6. 6 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  7. 7 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  8. 8

    Las claves | El Murcia cortocircuita en Tarazona
  9. 9 Un fallecido y un herido grave tras un atropello en Lorca
  10. 10

    José Hernández Navarro: «La Región ha sufrido mucho con el tomate de Marruecos; había 31 empresas y quedan 4»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Una profesión en crisis? La docencia encaja nuevos desafíos y reclama recursos

¿Una profesión en crisis? La docencia encaja nuevos desafíos y reclama recursos