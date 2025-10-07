La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Opositores en el último proceso selectivo de Secundaria. JAVIER CARRIÓN / AGM

Los institutos recurren de nuevo a expertos del sector privado para cubrir vacantes en FP

El sistema de contratación urgente se empleará para cubrir medio centenar de plazas que no se han podido adjudicar por falta de docentes interinos

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Martes, 7 de octubre 2025, 01:05

Comenta

La falta de profesores de áreas técnicas y específicas de Formación Profesional, como sistemas informáticos, ha obligado a la Consejería de Educación a recurrir ... a la contratación por la vía de urgencia de expertos del sector privado para que cubran esos huecos. Como ya ocurrió el curso pasado, las dificultades para encontrar interinos de varias especialidades de FP que cubran las vacantes ha empujado a Educación a buscar en las empresas expertos que impartan las clases de esas asignaturas, fundamentales en las formaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  2. 2 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  3. 3 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  4. 4 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  5. 5

    Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  8. 8

    Los grados de FP que tiene pleno empleo y pero que se quedan con plazas vacantes en la Región de Murcia
  9. 9 Herido grave en Lorquí tras caerle encima una viga en el polígono El Saladar
  10. 10

    La recuperación de la Marina del Carmolí arranca este mes tras cuatro años de trámites

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los institutos recurren de nuevo a expertos del sector privado para cubrir vacantes en FP

Los institutos recurren de nuevo a expertos del sector privado para cubrir vacantes en FP