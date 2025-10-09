La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Niños entrando en un centro escolar. EFE

El Gobierno rebajará por ley a 22 los alumnos por clase en primaria y a 25 en ESO

Los estudiantes con discapacidad o autismo contarán por dos para las nuevas ratios y se reforzarán las aulas de los centros con más escolares desfavorecidos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:57

El Ministerio de Educación negocia con los sindicatos de trabajadores de la enseñanza una ley que, de ser aprobada después por el Parlamento, recortará a ... partir del próximo curso las horas máximas de clase que los profesores deben dar cada semana (horas lectivas) y comenzará a reducir en los tres cursos siguientes de forma sustancial y progresiva las ratios escolares, el número máximo de alumnos que hay por clase. La aplicación total de las nuevas ratios terminaría en seis años, en el curso 20231-32. La propuesta que el ministerio ha entregado hoy deberá ser valorada y pactada con los sindicatos en una próxima reunión.

