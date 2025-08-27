Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga Salud Pública ha detectado la bacteria tanto en alimentos consumidos como en el personal que manipuló los productos en el Hotel Cavanna, que puede enfrentarse a un expediente sancionador

Javier Pérez Parra Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:26 | Actualizado 14:55h.

Los primeros resultados de los análisis realizados por Salud Pública a las muestras recogidas en las cocinas del Hotel Cavanna de La Manga apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote masivo de salmonelosis en este establecimiento. Según ha podido saber LA VERDAD de fuentes próximas a esta investigación, los análisis han dado positivo a la bacteria salmonela tanto en alimentos consumidos durante la comida del pasado sábado como en muestras del personal que ese día manipuló los productos. Por todo ello, los técnicos de Salud Pública observan deficiencias que les llevan a proponer la apertura de un expediente sancionador al hotel. La investigación continúa con más análisis tanto de alimentos como de materias primas, superficies y utensilios utilizados. También se siguen analizando muestras del personal.

El brote de salmonela ha dejado 146 afectados, según las últimas cifras facilitadas por Salud. De ellos, al menos 21 han requerido ingreso hospitalario. La Consejería de Salud señaló este miércoles que «los técnicos del servicio de Epidemiología continúan investigando el origen concreto del brote de salmonela». ﻿Las cocinas se mantienen clausuradas desde el domingo por la tarde. El servicio de restauración del hotel siguió funcionando el domingo, incluidas las comidas, hasta que Salud ordenó la suspensión cautelar ya por la tarde, cuando se acumulaban decenas de afectados. La Consejería defiende que la decisión se tomó "en cuanto se tuvo la sospecha de que el origen era alimentario, algo que se confirmó esa misma tarde con los primeros análisis". De esta forma se descartó que el origen estuviese «en otras causas como virus de transmisión aérea o la piscina del hotel».

El Hotel Izán Cavanna manifestó el lunes en un comunicado su voluntad de «colaboración con las autoridades sanitarias» y explicó que se han activado los protocolos de desinfección y «se han movilizado todos los recursos para atender a los huéspedes afectados». Tras desatarse el brote «se procedió a notificar de inmediato dicha situación a las autoridades de salud pública locales, con quien se continúa colaborando estrechamente de cara a investigar el origen del brote», señaló la empresa en un comunicado. LA VERDAD volvió a ponerse este miércoles en contacto con el grupo Izán para conocer su valoración sobre las presuntas deficiencias detectadas por los técnicos.