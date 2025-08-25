El Hotel Cavanna de La Manga activa un protocolo de desinfección y saneamiento de las instalaciones La dirección subraya su colaboración con los autoridades sanitarias y contrata una empresa de catering externo

El Hotel Izan Cavanna se pronunció este lunes sobre el brote de salmonelosis que ha dejado más de cien afectados. Diez personas siguen hospitalizadas, todas estables, nueve de ellas en el Santa Lucía de Cartagena y una en La Arrixaca. La dirección se dirigió a clientes, colaboradores y medios de comunicación para decir que «está gestionando activamente» el incidente. «La salud, seguridad y bienestar de nuestros clientes y de nuestro personal son nuestra máxima prioridad».

En el comunicado, la dirección subrayó que, desde que se conoció el brote, se ha colaborado con las autoridades sanitarias. «Se procedió a notificar de inmediato dicha situación a las autoridades de salud pública locales, con quien se continúa colaborando estrechamente de cara a investigar el origen del brote», explicaron fuentes de la empresa en el comunicado. En este sentido, el equipo «se encuentra prestando el apoyo necesario a los huéspedes afectados, facilitándoles asistencia médica, así como atendiendo sus necesidades para lograr su pronta recuperación, permaneciendo en contacto directo con ellos».

Además, desde el Hotel Cavanna informaron que se ha «activado un protocolo de desinfección y saneamiento profundo» en las instalaciones, y subrayan sus «rigurosos estándares de limpieza». Además, se ha «contratado de forma inmediata a una reputada empresa de catering externo» para no interrumpir el servicio a los huéspedes, por lo que «se encargará de proveer todas las comidas en el hotel, operando bajo las más estrictas certificaciones de seguridad alimentaria y garantizando la continuidad y calidad de nuestra oferta gastronómica».

La dirección del Hotel Cavanna lamentó «profundamente la situación y la preocupación que este incidente haya podido causar a nuestros huéspedes. Queremos expresar nuestra más sincera solidaridad con los afectados y les aseguramos que se han movilizado todos nuestros recursos para gestionar este asunto con la máxima diligencia y transparencia».