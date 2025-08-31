El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería El sindicato Tu Abandono nos puede matar advierte de que el reo ha protagonizado «incidentes de extrema gravedad» tras la supuesta comisión del crimen

Alicia Negre Murcia Domingo, 31 de agosto 2025, 17:53

El preso que a comienzos de mes mató presuntamente a otro interno en el centro penitenciario de Sangonera La Verde ha vuelto a dar que hablar. Este reo, después de que supuestamente le cortara el cuello a un compañero con la tapa afilada de una lata, fue trasladado a la cárcel de Campos del Río, donde el pasado viernes provocó un incendio al prender fuego a un colchón de su celda, según informó el sindicato Tu Abandono me puede matar (Tampm). El fuego, remarcó, obligó a evacuar una galería de la prisión para evitar intoxicaciones y puso en riesgo «tanto su vida como la de los funcionarios y el resto de internos».

Este interno, antes de producirse el crimen, se encontraba en uno de los 'módulos de respeto', áreas donde se ubica a reclusos con buena conducta. Desde su ingreso en Campos del Río, denuncia el sindicato, el preso ha protagonizado «incidentes de extrema gravedad», como «amenazas de suicidarse si no se le proporcionaba cocaína o autolesiones tras no obtener la medicación que exigía»

El sindicato denuncia que en los centros se da una «gestión errónea en la clasificación de internos violentos» y advierte de que este hecho pone en riesgo la vida de funcionarios e internos«. Desde Tampm culpabilizan de la situación a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias. »Con una política de buenismo y permisividad obliga a clasificar en módulos de respeto a reclusos con perfiles altamente conflictivos«, remarcó. La asociación ha convocado una manifestación para denunciar estos hechos el próximo 23 de septiembre en Madrid.