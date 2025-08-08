La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un furgón de la Guardia Civil, este viernes, en la prisión de Sangonera la Verde. Guillermo Carrión / AGM

Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Sangonera la Verde

El ataque se produjo esta madrugada en una celda del módulo 1, donde se ubica a reclusos con buena conducta

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:30

Un interno de la prisión de Sangonera la Verde mató esta madrugada por otro preso, cortándole el cuello con la tapa afilada de una lata dentro de su celda. El suceso se produjo hacia las cuatro de la mañana en el módulo 1, conocido como 'de respeto', un área donde se ubica a reclusos con buena conducta.

Fuentes cercanas al caso confirman que el ataque fue mortal y que, pese a la rápida intervención de los funcionarios, no se pudo salvar la vida de la víctima. El presunto autor fue reducido y aislado tras el incidente.

La Guardia Civil, que tiene competencia en las investigaciones dentro de los centros penitenciarios, se ha hecho cargo de las diligencias. En el lugar trabajan desde primeras horas equipos de Policía Judicial y forenses para el levantamiento del cadáver y la recogida de pruebas.

Las fuentes señalan que la víctima había ingresado en el centro penitenciario hacía unos días y en las últimas semanas ya se habían registrado enfrentamientos entre reclusos, precisamente haciendo uso de las tapas de las latas de aluminio. El uso de objetos cortantes improvisados, como fragmentos de metal o tapas de lata, es una amenaza recurrente en el ámbito penitenciario.

