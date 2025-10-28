El PP ve «francamente difícil» aprobar nuevos Presupuestos regionales en esta legislatura El portavoz popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, confirma que, aunque el Gobierno no renuncia a presentar nuevas cuentas, se baraja la posibilidad de aguantar hasta las elecciones de 2027 con las de 2025 prorrogadas

David Gómez Martes, 28 de octubre 2025, 12:42 | Actualizado 13:03h.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, desveló este martes que el Ejecutivo de la Región de Murcia se plantea gobernar hasta el final de legislatura con los Presupuestos de 2025 prorrogados.

En declaraciones a Onda Regional, Segado reconoció que el Gobierno no renuncia a intentar sería contar con unas nuevas cuentas públicas actualizadas al contexto de 2026, pero indicó que esta posibilidad es actualmente «francamente difícil» debido «a la actitud de bloqueo permanente y de intentar torpedear la labor de Gobierno que está llevando a cabo Vox», que hasta ahora ha sido el socio preferente del Ejecutivo regional.

En cualquier caso, el portavoz popular afirmó que la situación de la Región de Murcia no es la misma que en Extremadura, pues el Gobierno de López Miras aprobó el pasado verano los Presupuestos de la Comunidad para 2025. Además, si se adelantaran las elecciones en la Región de Murcia, la legislatura duraría poco más de un año, pues en mayo de 2027 se tendrían que celebrar obligatoriamente otros comicios, al ser una comunidad autónoma de régimen común. Extremadura hizo cambios en su estatuto de autonomía que le permitirían, en principio, no tener que celebrar elecciones en 2027.

En cualquier caso, Segado señaló que el adelanto electoral convocado por María Guardiola supone «un movimiento valiente, fruto del bloqueo institucional al que está sometido el Gobierno de Extremadura por parte del Partido Socialista y de Vox». A su juicio, la presidenta extremeña «ha puesto por delante los intereses de Extremadura a los partidistas, y los extremeños tienen la posibilidad de pronunciarse en las urnas y de decir qué gobierno quieren».

Por otro lado, el portavoz se refirió al acuerdo entre PSOE y Vox para fijar los Plenos de control al Ejecutivo los jueves, justo el día en el que tiene lugar la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Segado señaló que se trata de «una anomalía democrática que no tiene precedentes en la Región de Murcia» y aseguró que «los propios servicios de la Cámara recordaban que, en los 43 años de historia de la Asamblea Regional, ni con gobiernos del PSOE ni con gobiernos PP, nunca se había ordenado actividad parlamentaria el día que el Consejo de Gobierno tiene reunión».

Además, el dirigente popular criticó otro pacto entre PSOE y Vox para el contenido de los Plenos de impulso, pues este «va a convertir a la Asamblea Regional en el primer parlamento democrático del mundo en el que el grupo político que tiene dos diputados puede defender ante el Pleno las mismas iniciativas que el que tiene 21».

El viernes se vota el decreto de vivienda asequible

Por otra parte, la Junta de Portavoces ordenó este martes un Pleno para el próximo viernes, en el que la Asamblea Regional deberá decidir si convalida o rechaza el decreto de vivienda asequible del Gobierno de la Comunidad.

Será la primera prueba de fuego del Gobierno de la Región de Murcia en este nuevo periodo de sesiones. Los populares necesitan el voto a favor o la abstención de otro grupo político para que el decreto no decaiga. Los grupos también tienen la posibilidad de convalidar el texto y luego pedir que se tramite como proyecto de ley, para así poder realizarle cambios.