El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza

David Gómez Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

El Partido Popular volvería a ganar las elecciones autonómicas en la Región de Murcia, pero el gran crecimiento de Vox, que se colocaría como segunda fuerza política al dar el 'sorpasso' al PSOE, le alejaría de su objetivo de gobernar en solitario.

Así lo señala el Barómetro de Verano del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop), presentado este miércoles en la Asamblea Regional y que consta de 820 entrevistas personales a ciudadanos de los 45 municipios de la Región realizadas entre el 1 y el 12 de septiembre, tras un verano en el que la inmigración ha estado en el centro del debate político con los incidentes de Torre Pacheco y Jumilla.

Según el Barómetro, el PP continuaría como primera fuerza política, con un 36,1% de los votos y 18 escaños, lo que significaría un descenso de 7,2 puntos con respecto a las elecciones de 2023 y la pérdida de tres diputados en la Asamblea.

Estimación de voto Podemos 5,6% (Escaños y Porcentaje) Barómetro de Verano 2025 PP 18 36,1% Vox 13 27,9% Psoe 12 25,8% 2 4,1% Barómetro de Primavera 12 24,5% 21 42,8% 10 22,4% 2 Resultados autonómicas mayo 2023 4,7% 21 42,8% 9 17,7% 13 25,6% 2 Estimación de voto Podemos 5,6% (Escaños y Porcentaje) Barómetro de Verano 2025 PP 18 36,1% Vox 13 27,9% Psoe 12 25,8% 2 4,1% Barómetro de Primavera 12 24,5% 21 42,8% 10 22,4% 2 Resultados autonómicas mayo 2023 4,7% 21 42,8% 9 17,7% 13 25,6% 2 Estimación de voto Podemos 5,6% (Escaños y Porcentaje) Barómetro de Verano 2025 PP 18 36,1% Vox 13 27,9% Psoe 12 25,8% 2 4,1% Barómetro de Primavera 12 24,5% 21 42,8% 10 22,4% 2 Resultados autonómicas mayo 2023 4,7% 21 42,8% 9 17,7% 13 25,6% 2

La explicación a este descenso de los populares está en el gran crecimiento que experimenta Vox, que subiría diez puntos porcentuales con respecto a los anteriores comicios y se sitúa con una estimación de voto del 27,9%, lo que se traduce en 13 escaños en la Asamblea Regional, 4 más que los que cuenta actualmente. Los investigadores del Cemop señalan claramente que el ascenso de Vox, que sigue una tendencia nacional, se produce a costa del PP, a quien ha arrebatado 37.000 votos en los últimos dos años.

El PSOE, por su parte, mantendría prácticamente intacto el porcentaje de apoyo que obtuvo en las anteriores elecciones, con una estimación en el Barómetro de Verano del Cemop del 25,8%, solo una décima menos que en 2023. En cambio, perdería un diputado, obteniendo 12 escaños en la Cámara autónoma frente a los 13 actuales. Y con el golpe psicológico que supondría sufrir el 'sorpasso' de Vox.

Asimismo, Podemos mantendría sus dos escaños en la Asamblea Regional, al alcanzar una estimación de voto del 5,6%, lo que supone un crecimiento del 0,8% en relación a los comicios de hace dos años.

Si se comparan los resultados de este sondeo con el anterior Barómetro de Primavera que también realizó el Cemop, se observa que lo ocurrido este verano ha sido clave para el ascenso de Vox. En la encuesta de abril, el PP ganaba las elecciones con una estimación de voto del 42,8% y 21 escaños, con el PSOE como segunda fuerza (24,5% y 12 escaños) y Vox pisándole los talones, pero en tercera posición (22,4% y 10 escaños).

Los sucesos de Torre Pacheco, claves

De hecho, los investigadores de la Universidad de Murcia confirman que los sucesos ocurridos a mediados de julio en Torre Pacheco, donde la agresión a un vecino por parte de un extranjero derivó en cacerías racistas organizadas, «cambiaron de manera brusca las preferencias de los electores en la Región de Murcia», perjudicando especialmente al PP «que quedó atrapado en el marco de un discurso de confrontación entre el odio de la extrema derecha a la población inmigrante de origen magrebí y las críticas de la izquierda a lo que considera una ola fascista y reaccionaria». Esto viene a explicar también el endurecimiento de la línea política del PP sobre inmigración acordada por Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos el pasado fin de semana en Murcia.