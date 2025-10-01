López Miras sigue sin aprobar y seis de cada diez encuestados no conocen a Francisco Lucas

David Gómez Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:58 Comenta Compartir

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, es el líder más conocido y mejor valorado por los ciudadanos de la Región de Murcia, aunque no consigue el aprobado. En cambio, seis de cada diez encuestados no saben quién es Francisco Lucas, secretario general del PSRM y delegado del Gobierno.

Así lo revela el Barómetro de Verano del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop), presentado este miércoles en la Asamblea Regional. El estudio consta de 820 encuestas realizadas entre los días 1 y 12 de septiembre, justo cuando se produjo el nombramiento de Lucas como sustituto de Mariola Guevara en la Asamblea por parte del Consejo de Ministros.

Fernando López Miras (PP) presenta un grado de conocimiento por parte de la ciudadanía del 91,9%, un punto menos que en el anterior Barómetro de Primavera, con una puntuación media de 4,8, en línea con la obtenida en las dos últimas encuestas del mismo organismo. Entre sus votantes, la nota del jefe del Ejecutivo regional sube hasta el 6,6, consiguiendo también el aprobado entre los encuestados de menor edad.

Valoración de líderes (de 0 a 10) y grado de conocimiento (%) PP Fernando López Miras Verano 4,6 10 0 4,8 Valoración Conocimiento 91,9% 0% 100% PSOE Francisco Lucas Verano 3,8 10 0 Valoración 3,7 Conocimiento 41,5% 0% 100% Vox José Ángel Antelo Verano 2,9 10 0 3,2 Valoración 54,6% Conocimiento 0% 100% Podemos María Marín Verano 3,6 10 0 3,5 Valoración Conocimiento 43% 100% 0% Valoración de líderes (de 0 a 10) y grado de conocimiento (%) PP Fernando López Miras Verano 4,6 10 0 4,8 Valoración Conocimiento 91,9% 0% 100% PSOE Francisco Lucas Verano 3,8 10 0 Valoración 3,7 Conocimiento 41,5% 0% 100% Vox José Ángel Antelo Verano 2,9 10 0 3,2 Valoración 54,6% Conocimiento 0% 100% Podemos María Marín Verano 3,6 10 0 3,5 Valoración Conocimiento 43% 100% 0% Valoración de líderes (de 0 a 10) y grado de conocimiento (%) PP Vox Fernando López Miras José Ángel Antelo Verano 2,9 Verano 4,6 10 0 10 0 3,2 Valoración 4,8 Valoración 54,6% Conocimiento Conocimiento 91,9% 0% 100% 0% 100% Podemos PSOE María Marín Francisco Lucas Verano 3,6 Verano 3,8 10 0 10 0 3,5 Valoración Valoración 3,7 Conocimiento 43% Conocimiento 41,5% 100% 0% 100% 0%

Francisco Lucas (PSOE) presenta un grado de conocimiento del 41,5%. Aunque mejora el dato de abril de 2025 (37%), todavía seis de cada diez ciudadanos de la Región de Murcia no conocen al líder del principal partido de la oposición. La calificación media es de 3,7, una décima menos que hace cinco meses. Entre sus propios votantes, aprueba por los pelos, con un 5,1.

Le sigue en valoración María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, con un 3,5 y un grado de conocimiento del 43%, mientras que el líder regional de Vox, José Ángel Antelo, es el peor valorado, con una puntuación media de 3,2, aunque mejora con respecto a primavera (2,9). Entre sus propios votantes, Marín logra un 6,3 y Antelo, un 5,7.

Líderes nacionales

Respecto a los líderes nacionales, todos suspenden y obtienen peor valoración que los autonómicos. Eso sí, son mucho más conocidos, pues tanto Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar) son fácilmente identificados por más del 90% de los encuestados.

El que mejor nota obtiene es Feijóo, aunque muy lejos del aprobado con un 4,1 y por debajo del líder autonómico del Partido Popular, Fernando López Miras, quien también es más popular entre los entrevistados que se reconocen como votantes del PP (6,6 de Miras por 6,2 de Feijóo).

El segundo más valorado es Santiago Abascal, con un 3,8, gracias sobre todo a la buena visión que tienen sobre él los votantes populares. El presidente de Vox es el mejor valorado entre sus propios electores, que le otorgan un 8.

La vicepresidenta Yolanda Díaz obtiene una nota media de 3,2, mientras que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sigue por debajo del 3, con un 2,8. No obstante, mejora respecto al Barómetro de Invierno de 2024, cuando tenía un 2,2.