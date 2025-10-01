El PP destaca que es el más votado «con diferencia» y Vox se ve como ganador en 2027 Podemos lamenta que «el racismo da votos» y responsabiliza a López Miras del crecimiento «de la ultraderecha»

LA VERDAD Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:36 | Actualizado 13:56h.

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia, Joaquín Segado, valoró este miércoles que el Barómetro de Verano del Cemop, señalando que «la pinza PSOE-Vox para intentar dañar al PP no les ha funcionado», porque los populares se vuelven a situar como «la primera fuerza política, siendo el partido más votado con diferencia y sumando más que toda la izquierda junta».

Ante esto, advirtió a los socialistas de que «alimentar a Vox solo les pasa factura», ya que «por primera vez en la democracia, el PSOE cae a la tercera posición». Al respecto, recordó que «ambos partidos han votado de manera conjunta en 56 ocasiones en el Parlamento regional».

«Pedro Sánchez es el verdadero responsable de que crezcan en este país el radicalismo y los extremismos», dijo Segado para añadir que «el lodazal en el que PSOE y VOX convirtieron a la Región de Murcia este verano también se refleja en los resultados de este Barómetro».

Segado destacó que la encuesta «vuelve a plasmar la confianza de los ciudadanos en el Partido Popular y en las políticas del Gobierno del presidente Fernando López Miras, quien continúa siendo el líder más valorado entre todos» y añadió que «Alberto Núñez Feijóo es el que mayor puntuación obtiene entre los políticos nacionales».

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, subrayó que su partido tiene «la absoluta convicción» de que se convertirá en la primera fuerza en la Región de Murcia en las próximas elecciones, «porque estamos enfocados y empeñados en solucionar los problemas que tiene la ciudadanía, trayendo seguridad y prosperidad».

Martínez Alpañez indicó que «en Vox no creemos en las encuestas y los miles de euros que gastan el Gobierno Regional y la Asamblea Regional en hacer esta encuesta que bien podrían destinarse a mejorar la vida de nuestros hijos, de todas las familias y de nuestros mayores».

Asimismo, recordó que «ya dijimos, antes del verano, que Vox estaba consolidado como la segunda fuerza política en la Región. El principal problema sigue siendo la gestión de los políticos, que no logran resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos. Por eso necesitamos un cambio de rumbo». «Todos los ciudadanos de la Región saben que necesitamos nuevas medidas, nuevas políticas y poner solución a los verdaderos problemas que tenemos en la sociedad: inmigración ilegal, seguridad y que nuestros bolsillos puedan disponer de los fondos necesarios para vivir dignamente», concluyó Alpañez.

«Una tendencia preocupante»

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, valoró con cautela los resultados del Cemop, al considerar que «son una foto fija que retratan un momento concreto, aunque es cierto que las tendencias están ahí y son muy preocupantes».

«Lo que nos dice la encuesta del CEMOP es algo que ya sabíamos: el racismo da votos, el odio es rentable electoralmente, y ahí está el crecimiento de Vox. Ellos ofrecen una solución muy fácil a todos los problemas, que es el odio al inmigrante, y hay mucha gente que compra ese discurso».

Además, Marín considera que «a los que mandan de verdad», esta coyuntura «les viene muy bien para tapar otros problemas como la especulación con la vivienda, las listas de espera de la sanidad o los barracones en las escuelas». Según Marín, el «primer responsable» de esta situación es López Miras: «Ha comprado todos los marcos y todas las propuestas de Vox desde las últimas elecciones y así les va, siguen perdiendo apoyos y Vox creciendo porque, entre el original y la copia, la gente suele quedarse con el original».

Por otro lado, la portavoz morada valoraba que «cada vez más gente tiene claro que frente a esta ultraderecha desatada tampoco valen medias tintas». Según ella, si el Grupo Parlamentario Podemos-IU-AV sube un punto y medio desde primavera, del 4,1 al 5,6%, es «porque la ciudadanía sabe que somos nosotras las que le plantamos cara a la extrema derecha». «En las calles de Torre Pacheco, en la Asamblea o a las puertas del centro de menores de Santa Cruz, damos la cara siempre», aseguraba, antes de llamar «a todas las personas que quieren dar la cara y que no se resignan a ver su tierra convertida en un pozo de odio y racismo a luchar junto a nosotras», destacó.