PP y Podemos se embroncan en la Asamblea por el derecho al aborto y el Pacto Contra la Violencia de Género

Debatían una moción sobre la puesta en marcha de medidas para garantizar el derecho al aborto de las murcianas y terminaron polemizando también por la falta de consenso para firmar el Pacto Regional Contra la Violencia de Género. La diputada de Podemos María Ángeles García Navarro y varios del PP, con su portavoz, Víctor Manuel Martínez, al frente, se enbrocaron este jueves en el Pleno de la Asamblea Regional. «Son ustedes los enemigos del progreso», «banda de oportunistas que se vende por un puñado de votos» y «una rémora» para las mujeres son algunas de las frases que García Navarro dedicó a los diputados del PP durante la defensa de su moción, preentada porque, según sus datos, el Servicio Murciano de Salud incumple le ley nacional para atender a murcianas que quieren abortar, muchas de ellas derivadas a centros concertados de otras regiones.

A las continuas acusaciones de la diputada al PP y al Gobierno regional respondió desde su escaño el portavoz popular, que acusó a Podemos de estar en política para «escupir» a sus rivales. El Pleno estuvo paralizado un minuto por los continuos reproches, comentarios y acusacoines de los parlamentarios populares desde su bancada.

La moción salió adelante con los votos a favor de los diputados de Podemos, PSOE y Ciudadanos. Los del PP se abstuvieron. «La ley ya se cumple», aseguró tajante Inmaculada González para zanjar el asunto, no sin antes acusar a García Navarro de «hacer una intervención miserable con un tema muy serio».

En la bronca influyeron las continuas alusiones desde el inicio de la sesión al Pacto Contra la Violencia de Género que los cuatro partidos negociaron durante los últimos 25 meses pero del que se han descolgado el PSOE y Podemos cuando ya había un borrador acordado. El PP insistió este jueves en que el Gobierno regional modificará su proyecto de ley sobre Protección Integral de la Familia para eliminar la alusión al aborto como «un fracaso» de la mujer, a la que ambos partidos de izquierdas se acogían para no firmar el pacto con el PP y Cs. Pese a ello, no hay un cambio de postura.

«Con la violencia de género no se puede jugar. El pacto debe estar por encima de cualquier otro detalle», advirtió Víctor Manuel Martínez, quien agregó que a «Podemos ya no le caben más excusas para no firmarlo» y achacó su postura a tácticas electorales.

No obstante, García Navarro, que reconoció la contribuición de su partido al texto final del acuerdo que ahora se niega a firmar, dijo que siguen en sus trece porque el pacto no está económicamente bien dotado, ya que los ocho millones presupuestados para 2019 es la misma cantidad que se destina actualmente a esas políticas. Y añadió: «No podemos firmar un pacto con un gobierno machista que no favorece la igualdad»