Al menos el 18% de las plazas de profesor de Secundaria quedan desiertas tras la primera criba

Los malos resultados en la primera fase del proceso de las oposiciones a profesor de Secundaria dejarán desiertas más del 18% de las plazas ... convocadas. Casi 11.000 opositores se presentaron a las pruebas para lograr una de las 1.595 plazas de la oferta de empleo. Sin embargo, la alta tasa de suspensos en la primera criba ya deja 292 plazas desiertas, una cifra que puede aumentar según avance el proceso.

Según los últimos cálculos realizados por el sindicato Sterm, en 22 de las 65 especialidades convocadas han quedado plazas desiertas. Los resultados de la primera eliminatoria dejan puestos que ya no se cubrirán en especialidades con un gran déficit de profesores, como Matemáticas, Informática, Física y Química y Biología, entre otras. En Matemáticas, se convocaron 120 plazas, y 61 han quedado ya vacías después de que de los 656 presentados hayan aprobado solo 59, el 8,99%. En Física y Química, de las 79 plazas convocadas, quedarán 30 desiertas. Se presentaron 430 aspirantes, y han pasado a la siguiente fase 44, el 11%. En la especialidad de Biología y Geología ya hay 29 puestos de profesor que no se cubrirán. De los 510 presentados, pasan a la siguiente fase el 11%, 57 opositores. El examen de Administración de Empresas solo lo han aprobado el 7% de los aspirantes, y quedan 21 plazas desiertas. En otra de las especialidades con déficit de profesores, Informática, al menos 29 plazas no se cubrirán de las 50 convocadas. Así, hasta un total de 22 especialidades en las que las previsiones de la convocatoria no se materializarán. Esas cifras impiden el objetivo de las oposiciones, de rebajar la tasa de temporalidad hasta el 8%.

POR ESPECIALIDADES 61 plazas desiertas en Matemáticas. Se convocaron 120, se presentaron 656, y han aprobado 59, el 8,9%.

30 En Física y Química se convocaron 79 plazas, se presentaron 430 aspirantes, y han pasado 44, el 11%.

21 plazas de Administración de Empresas quedan desiertas. Solo han aprobado el 7% de los opositores. Se presentaron 197 aspirantes, y han pasado la criba 11.

29 En Informática quedarán al menos 29 plazas desiertas. Se convocaron 50. Se presentaron a los exámenes de la primera fase 134 opositores, y han aprobado el 15,6%, 21.

Los opositores descontentos con sus calificaciones en los exámenes han presentado entre tanto decenas de reclamaciones y recursos de alzada contra el proceso, como paso previo a recurrir la prueba selectiva en los tribunales mediante un contencioso administrativo. Los docentes afectados, que han sido eliminados de la oposición en la primera fase del proceso, eliminatoria, se han agrupado en una plataforma integrada por casi un millar de profesores, la mayoría de ellos interinos. Los aspirantes afectados están convocados este miércoles a otra concentración a las puertas de la Consejería de Educación organizada por Comisiones Obreras. También están organizando una huelga de interinos al comienzo del curso, en septiembre.

La publicación de las calificaciones de la primera fase del proceso ha dado lugar a una oleada de quejas y protestas que no ha dejado de crecer. El elevado número de suspensos y de plazas desiertas ha desatado la indignación de los aspirantes que han quedado fuera del proceso. Denuncian errores materiales, técnicos y procedimentales, y lamentan la excesiva dureza de la prueba práctica de las oposiciones.

Los opositores que no han sacado un cinco en la primera fase no pasan a la segunda porque es eliminatoria. «Lo más grave es la falta de claridad y transparencia en el ejercicio práctico, es muy complejo. No conocimos los criterios de corrección hasta apenas diez días antes del examen, y en muchos casos se planteaban preguntas abiertas que admiten más de una respuesta», se queja Marta Codina, una de las profesoras interinas portavoz de la plataforma de afectados. Las cuestiones abiertas, lamenta, impiden que los opositores puedan comprobar sus respuestas en una plantilla única y homogénea para todos los aspirantes. «La consecuencia es la falta de claridad y de transparencia. Muchos opositores no se explican su nota», denuncia. Los sindicatos de enseñanza, que comparten la indignación de los docentes, también han exigido a la Consejería de Educación «la apertura inmediata de una investigación exhaustiva».