Pedreño se disculpa: «Usé una palabra desafortunada, los médicos que están cualificados son los que hacen el MIR» El consejero de Salud insiste en que la contratación de profesionales sin especialidad es «excepcional» y se produce por el déficit de facultativos

Javier Pérez Parra Martes, 19 de agosto 2025, 16:40

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, rectificó este martes sus declaraciones de la semana pasada sobre la «cualificación» de los médicos sin MIR, que desataron las críticas de los especialistas en Medicina de Familia. Preguntado por la polémica, Pedreño afirmó: «Lo voy a decir claramente y con humildad: quizá utilicé una palabra desafortunada, desacertada, porque realmente los que están preparados y los que están cualificados son los médicos que se han formado a través del MIR».

El jueves pasado, Pedreño defendió la contratación excepcional de médicos sin MIR porque están «cualificados» para cubrir Atención Primaria. Este martes rectificó, después de que así lo reclamara la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria. «Esto tiene que quedar claro, que la formación sanitaria especializada es básica. Necesitamos más médicos en formación, y una de esas especialidades es precisamente Medicina de Familia. Es es lo que quiero aclarar», subrayó.

El consejero señaló que «excepcionalmente» su departamento se ve «abocado» a la contratación de médicos sin esta formación MIR (o sin que esté homologada) «porque a veces es preferible dar una asistencia sanitaria» que mantener cerrada una consulta por falta de sustitutos en verano. Esta situación «se da en todas las comunidades» en «determinadas épocas del año», como el verano.

La polémica comenzó el pasado miércoles, cuando LA VERDAD avanzó que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha contratado este verano a cerca de 140 médicos sin la especialidad de Medicina de Familia, según datos del Sindicato Médico (Cesm). Estos facultativos están destinados en centros de salud, consultorios y servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). A preguntas de los medios, el consejero de Salud defendió esta medida al día siguiente con estas declaraciones: «En muchos lugares tenemos que dar prestación, y hay profesionales que pueden ejercer. Se prefiere cubrir una necesidad asistencial con unos profesionales que están cualificados y tienen una titulación que les permite desarrollar esta actividad».

Estas afirmaciones desataron numerosas críticas. La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfy) reclamaron una rectificación. Para Smumfyc, las palabras de Pedreño fueron «preocupantes, contradictorias y, en última instancia, denigrantes para los especialistas y los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria».