El consejero de Salud defiende que los médicos sin MIR «están cualificados» para cubrir huecos en Primaria

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, defendió este jueves que los médicos sin MIR que están siendo contratados para cubrir huecos en Atención Primaria ... este verano «están cualificados y tienen una titulación que les permite ejercer esa actividad». El Sindicato Médico (Cesm) cifra en unos 140 los facultativos sin especialidad homologada que han sido contratados para cubrir centros de salud, consultorios y servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Cesm considera que esto contraviene la normativa, que exige la especialidad. A preguntas de los medios, Pedreño señaló: «En muchos lugares tenemos que dar prestación, y hay profesionales que pueden ejercer. Se prefiere cubrir una necesidad asistencial con unos profesionales que están cualificados y tienen una titulación que les permite desarrollar esta actividad».

Pedreño reconoció que esta no es la solución ideal, pero defendió que se toma ante el falta de médicos de familia disponibles. «Es un problema que repercute a todas las comunidades, porque tenemos un déficit importante de facultativos especialistas y una de las especialidades muy deficitarias es precisamente Medicina de Familia. Hay estudios que nos advierten de que en los próximos años se va a jubilar mucha gente, y en el caso de los facultativos no se está dando la respuesta adecuada para cubrir esas necesidades que vamos a tener», lamentó, en referencia al Ministerio de Sanidad.

Un reciente estudio del Ministerio avisa de que el déficit en Medicina de Familia irá a más hasta 2029. En la Región de Murcia, uno de cada tes especialistas supera los 60 años. El aumento de plazas MIR permitirá empezara corregir la tendencia a partir de 2030, según el documento 'Oferta y necesidades de médicos especialistas en España 2023-2035'. Pese a ello, en 2035 todavía faltarán 2.100 facultativos en Primaria en toda España. Las zonas rurales y con más dispersión geográficas son las más afectadas por este déficit.

La contratación de médicos sin MIR ha generado las críticas del Sindicato Médico, y también del presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), Abel Novoa, quien en un reciente artículo en LA VERDAD denunciaba el «desprecio por parte de las administración sanitaria al contratar indiscriminadamente» a médicos sin formación en Medicina de Familia. «La especialidad es el resultado de décadas de construcción científica docente y profesional», recordaba.

La mayoría de los profesionales contratados sin especialidad son médicos extracomunitarios que tienen homologado su título de Medicina, pero aún no han convalidado la especialidad. También hay facultativos que han acabado el grado pero no han aprobado todavía el examen MIR.