La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pacientes aguardan a ser atendidos en un centro de salud de la Región. Vicente Vicéns / AGM

El consejero de Salud defiende que los médicos sin MIR «están cualificados» para cubrir huecos en Primaria

Pedreño insiste en que se trata de atender «necesidades asistenciales» y lamenta que «no se esté dando la respuesta adecuada al déficit de facultativos» en especialidades como Medicina de Familia

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:15

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, defendió este jueves que los médicos sin MIR que están siendo contratados para cubrir huecos en Atención Primaria ... este verano «están cualificados y tienen una titulación que les permite ejercer esa actividad». El Sindicato Médico (Cesm) cifra en unos 140 los facultativos sin especialidad homologada que han sido contratados para cubrir centros de salud, consultorios y servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Cesm considera que esto contraviene la normativa, que exige la especialidad. A preguntas de los medios, Pedreño señaló: «En muchos lugares tenemos que dar prestación, y hay profesionales que pueden ejercer. Se prefiere cubrir una necesidad asistencial con unos profesionales que están cualificados y tienen una titulación que les permite desarrollar esta actividad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  2. 2 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025
  3. 3 Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia
  4. 4 El ministro prevé que la línea de tren Murcia-Almería esté operativa en 2027
  5. 5

    «Dos minutos y fuera»: la oleada de robos que tiene en vilo a las gasolineras de la Región de Murcia
  6. 6 El alcalde de Bilbao afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en referencia a Torre Pacheco
  7. 7 El tipo de parasol que deberías evitar utilizar este verano: puede costarte hasta 200 euros
  8. 8

    Dejar el Real Murcia, la obsesión de Toral
  9. 9

    La Comunidad desbloquea la resolución de ayudas al vehículo eléctrico tras años de quejas
  10. 10 Cuatro años con los mismos escombros junto a Joven Futura, en Murcia: «Cada vez crecen más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El consejero de Salud defiende que los médicos sin MIR «están cualificados» para cubrir huecos en Primaria

El consejero de Salud defiende que los médicos sin MIR «están cualificados» para cubrir huecos en Primaria