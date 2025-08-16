Críticas al consejero Pedreño por defender que los médicos sin MIR «están cualificados» para Primaria

La defensa del consejero de Salud, Juan José Pedreño, de la contratación de médicos sin MIR para cubrir el verano en centros de salud, ... consultorios y servicios de Urgencias de Atención Primaria ha desatado las críticas en el colectivo médico. Tras informar LA VERDAD de que Salud ha contratado este verano a unos 140 médicos sin la especialidad homologada de Medicina de Familia, Pedreño afirmó: «En muchos lugares tenemos que dar prestación, y hay profesionales que pueden ejercer. Se prefiere cubrir una necesidad asistencial con unos profesionales que están cualificados y tienen una titulación que les permite desarrollar esta actividad».

La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) tacha de «preocupantes» estas declaraciones. «El propio consejero es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. ¿Acaso su formación especializada fue innecesaria? Si ahora se defiende que médicos sin esa especialización pueden desempeñar funciones en Atención Primaria, la pregunta es: ¿para qué entonces existe la especialidad en Medicina de Familia?». La ADSP advierte de que «la lógica del consejero deslegitima no solo la especialidad, sino el propio valor de la formación médica en este campo».

Para que queremos entonces residentes consejero. Contrate directamente licenciados. Ahórreles 4 años de formación MIR a ellos y miles de euros a los contribuyentes — ADSP Murcia (@adsp_murcia) August 14, 2025

En redes sociales, las declaraciones de Pedreño han levantado polvareda. El Sindicato Médico de Navarra ironizó con que también «las abuelas» están cualificadas, mientras el ex director gerente del Servicio Murciano de Salud, el médico Francisco Agulló, advirtió de que «con esta práctica irregular, políticos y gestores sanitarios se están cargando la reforma de la Atención Primaria que tardamos décadas en completar».

Con esta práctica irregular, políticos y gestores sanitarios se están cargando la reforma de la Atención Primaria que tardamos décadas en completar:

"Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia"https://t.co/WA5ZO3vs9N — Francisco Agulló🇪🇸 (@FcoAgullo) August 13, 2025

Pedreño defendió esta semana que la contratación de médicos sin MIR se toma ante el falta de médicos de familia disponibles, aunque admitió que no es la mejor solución. «Es un problema que repercute a todas las comunidades, porque tenemos un déficit importante de facultativos especialistas y una de las especialidades muy deficitarias es precisamente Medicina de Familia. Hay estudios que nos advierten de que en los próximos años se va a jubilar mucha gente, y en el caso de los facultativos no se está dando la respuesta adecuada para cubrir esas necesidades que vamos a tener», lamentó, en referencia al Ministerio de Sanidad.

El Sindicato Médico advierte de que la contratación de médicos sin MIR «va contra la normativa europea», que exige especialización para ejercer en el sistema sanitario.