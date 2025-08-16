La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El consejero de Salud, Juan José Pedreño (segundo por la izquierda) esta semana en la presentación de los nuevos paneles solares en el centro de salud de El Carmen, en Murcia. Andrés Molina / AGM

Críticas al consejero Pedreño por defender que los médicos sin MIR «están cualificados» para Primaria

Las declaraciones han generado numerosas quejas del colectivo médico en redes, mientras la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública denuncia que el titular de Salud está «deslegitimando» su propia «formación especializada» como médico de familia

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:37

La defensa del consejero de Salud, Juan José Pedreño, de la contratación de médicos sin MIR para cubrir el verano en centros de salud, ... consultorios y servicios de Urgencias de Atención Primaria ha desatado las críticas en el colectivo médico. Tras informar LA VERDAD de que Salud ha contratado este verano a unos 140 médicos sin la especialidad homologada de Medicina de Familia, Pedreño afirmó: «En muchos lugares tenemos que dar prestación, y hay profesionales que pueden ejercer. Se prefiere cubrir una necesidad asistencial con unos profesionales que están cualificados y tienen una titulación que les permite desarrollar esta actividad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

