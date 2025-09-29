La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bombero observa la fachada de Teatre, en la zona de Atalayas, tras extinguir el incendio que acabó con la vida de 13 personas hace dos años. V. Vicéns / AGM

Las partes del 'caso Atalayas' calculan un año para el cierre de la instrucción

Los familiares de los 13 fallecidos en el incendio afrontan el segundo aniversario con la exigencia de que el Ayuntamiento de Murcia responda

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Lunes, 29 de septiembre 2025, 01:33

La madrugada del 1 de octubre de 2023, la música electrónica retumbaba en Atalayas cuando las llamas comenzaron a devorar la estructura de las discotecas Teatre y Fonda Milagros ... . Trece personas quedaron atrapadas en un laberinto de humo y fuego. Aquella tragedia sigue viva en la memoria de los familiares y también en los pasillos de los juzgados, donde aún se busca respuesta a la pregunta de quién debía garantizar la seguridad de esas vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  2. 2 Los coletazos del huracán Gabrielle dejan en alerta naranja hoy a la Región de Murcia
  3. 3 La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  4. 4 Muere José Muelas Cerezuela, exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena
  5. 5

    La curiosa forma de llamar a los primeros días de otoño en Murcia
  6. 6

    María González Veracruz: «El centro de microchips beneficiará a toda la Región de Murcia, se ubique donde se ubique»
  7. 7

    Feijóo avanza en la Región de Murcia que su plan del agua destinará 40.000 millones e incluirá los trasvases
  8. 8

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  9. 9 Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla
  10. 10

    Los desprendimientos por el deterioro del hotel Don Juan de Santiago de la Ribera preocupan a los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las partes del 'caso Atalayas' calculan un año para el cierre de la instrucción

Las partes del &#039;caso Atalayas&#039; calculan un año para el cierre de la instrucción