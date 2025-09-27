La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Policía Local de Murcia, junto a la discoteca Teatre, tras el incendio mortal. Nacho García / AGM

Una acusación del 'caso Atalayas' recurre la negativa a investigar a los funcionarios

R. H. / A. N.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:20

La acusación particular de tres familias de fallecidos en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en el que murieron 13 personas en octubre de 2023, ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia que rechaza, por ahora, citar como investigados a los técnicos municipales que inspeccionaron los locales en 2018.

El escrito, firmado por el abogado José Manuel Muñoz, que representa a las tres familias, sostiene que aplazar estas declaraciones supone «una dilación indebida» y recuerda que existen indicios de criminalidad contra los funcionarios que levantaron el acta. Dicho informe, según la acusación, omitió graves deficiencias de seguridad que, años después, resultaron letales.

Entre las irregularidades señaladas por un informe pericial ya incorporado a la causa destacan la falta de sectorización contra incendios, una única escalera sin protección, recorridos de evacuación superiores a lo permitido, puertas sin barras antipánico y el uso de una escalera de caracol prohibida en locales de pública concurrencia.

La acusación reclama además la aportación de las pólizas de seguros de responsabilidad civil de los técnicos y los expedientes de visado de los proyectos, con el fin de delimitar responsabilidades y garantizar futuras indemnizaciones.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  2. 2 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
  4. 4 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  5. 5 «Llegué a mi casa y había un hombre dentro; me agredió tras desvalijar mi casa», denuncia una vecina de Alhama de Murcia
  6. 6 Carlos Alcaraz, seria duda para el duelo de mañana ante Bergs en Tokio
  7. 7 Desmantelado un grupo que utilizaba la técnica del hilo invisible para entrar a viviendas en Murcia
  8. 8

    Veracruz reivindica el papel de Pedro Sánchez por la paz en Gaza al recibir la Cruz al Mérito Militar
  9. 9

    Felipe Moreno tiene listos 6 millones para arrancar las obras de la ciudad deportiva del Real Murcia
  10. 10 Una tormenta deja lluvias en algunos puntos de la Región de Murcia y una granizada en Sierra Espuña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una acusación del 'caso Atalayas' recurre la negativa a investigar a los funcionarios

Una acusación del &#039;caso Atalayas&#039; recurre la negativa a investigar a los funcionarios