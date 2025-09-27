Una acusación del 'caso Atalayas' recurre la negativa a investigar a los funcionarios

Un agente de la Policía Local de Murcia, junto a la discoteca Teatre, tras el incendio mortal.

R. H. / A. N. Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:20 Comenta Compartir

La acusación particular de tres familias de fallecidos en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en el que murieron 13 personas en octubre de 2023, ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia que rechaza, por ahora, citar como investigados a los técnicos municipales que inspeccionaron los locales en 2018.

El escrito, firmado por el abogado José Manuel Muñoz, que representa a las tres familias, sostiene que aplazar estas declaraciones supone «una dilación indebida» y recuerda que existen indicios de criminalidad contra los funcionarios que levantaron el acta. Dicho informe, según la acusación, omitió graves deficiencias de seguridad que, años después, resultaron letales.

Entre las irregularidades señaladas por un informe pericial ya incorporado a la causa destacan la falta de sectorización contra incendios, una única escalera sin protección, recorridos de evacuación superiores a lo permitido, puertas sin barras antipánico y el uso de una escalera de caracol prohibida en locales de pública concurrencia.

La acusación reclama además la aportación de las pólizas de seguros de responsabilidad civil de los técnicos y los expedientes de visado de los proyectos, con el fin de delimitar responsabilidades y garantizar futuras indemnizaciones.